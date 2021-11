Neuer Bußgeldkatalog: So stand es bisher um Verkehrssünder im Altenburger Land

Altenburger Land

Seit Dienstag wird es für Verkehrssünder noch teurer: Der neue Bußgeldkatalog gilt und er bringt sehr viel höhere Strafen mit sich – in manchen Bereichen verdoppelt sich die zu zahlende Summe sogar. Der Hintergrund: Unfälle sollen so vermieden werden und andere Verkehrsteilnehmer wie Radfahrer und Fußgänger können so besser geschützt werden. Die LVZ hat im Landkreis nachgefragt, wie sich die Bußgeldsituation im Jahr 2020 dargestellt hatte.

Altenburg: Knöllchen für 130 000 Euro

In Altenburg sind im gesamten Stadtgebiet zwei Vollzugsdienstkräfte, wie es im Amtsdeutsch heißt, unterwegs und legen den Fokus vor allem auf das Stadtzentrum. Hier kontrollieren sie vor allem die gebührenpflichtigen Parkplätze. „Wir kontrollieren aber nicht nur von uns aus. Wir erhalten auch Hinweise aus der Bevölkerung“, erklärt Stadtsprecher Christian Bettels. Bürgerinnen und Bürger würden sich regelmäßig an die Stadt wenden und um Kontrollen bitten, weil viele Parksünder in ihrem Gebiet unterwegs seien. Im Jahr 2020 nahm die Stadt Altenburg durch Verwarn- und Bußgelder, im Volksmund Knöllchen, rund 130 000 Euro ein.

Meuselwitz: Bußgelder im fünfstelligen Bereich

Der Stadt Meuselwitz sind keine einschlägigen Plätze bekannt, an denen immer wieder falsch oder ohne Zettel geparkt würde. „Im Jahr 2020 wurden Parkverstöße im dreistelligen Bereich festgestellt und hierbei Bußgelder im unteren fünfstelligen Bereich eingenommen“, heißt es aus dem Meuselwitzer Ordnungsamt. Dass mehr oder weniger Parksünder unterwegs gewesen wären, zeichnet sich an den Zahlen nicht ab. Im vergangenen Jahr war der kontrollierende Außendienst mit anderthalb Stellen besetzt. Festgesetzte Routinen und Rundgänge gab es laut Ordnungsamt nicht, die Kontrollen seien „abhängig von der Verfügbarkeit des Personals und den Gegebenheiten beziehungsweise Erforderlichkeiten“ durchgeführt worden.

Häufige Kontrollen: B 93 und Zeitzer Straße in Lucka

Was die Bußgelder angeht, die durch Geschwindigkeitsübertretungen einkassiert werden, konnte die Zentrale Bußgeldstelle in Thüringen die konkrete Summe nicht ad hoc auf den Landkreis herunterbrechen. Die Pressestelle der Landespolizeiinspektion Gera konnte jedoch bestätigen, dass die Polizei im Altenburger Land mehrmals pro Woche Geschwindigkeitskontrollen durchführt. Festgelegte Punkte gibt es nicht, die Standorte variieren von Mal zu Mal. „Das ist abhängig von Faktoren wie Unfallhäufung oder Schulanfang“, erklärt Katja Ridder. „Rückblickend betrachtet kontrollierten die Kollegen jedoch häufig entlang der B 93 in Gößnitz oder der Zeitzer Straße in Lucka, jeweils aufgrund häufiger Unfälle.“ Andere Kontrollen erfolgten meist nach Beschwerden vonseiten der Anwohner.

Eigener Blitzer in Altenburg lässt auf sich warten

In Thüringen ist zwar die Polizei zuständig für Geschwindigkeitskontrollen, Altenburg könnte sich als Kreisstadt einen eigenen Blitzer leisten – umgesetzt ist dieser Plan aus dem Jahr 2019 jedoch noch nicht (die LVZ berichtete). Bis ein stadteigener Blitzer Fotos von Autofahrern mit optimistischer Auslegung der Geschwindigkeitsbegrenzungen macht, wird es noch dauern.

Das ändert sich mit dem neuen Bußgeldkatalog Falschparken: Einfache Verstöße wie verbotswidriges Abstellen von Fahrzeugen auf Behinderten-, Elektroauto- und Carsharing-Parkplätzen: 55 Euro (statt 15 beziehungsweise 35 Euro). Falschparken auf Fuß- und Radwegen, Abstellen von Fahrzeugen auf dem Schutzstreifen oder in zweiter Reihe: bis zu 110 Euro und ein Punkt in Flensburg. Zu schnelles Fahren: In geschlossener Ortschaft mit mehr als 10 km/h über erlaubter Geschwindigkeit: 50 Euro (statt 25 Euro) In geschlossener Ortschaft mit mehr als 30 km/h zu schnell: mindestens 260 Euro (statt 160 Euro) Außerorts mehr als 10 km/h zu schnell: 40 Euro (statt 20 Euro) Außerorts mehr als 20 km/h zu schnell: 100 Euro (statt 70) Blockieren oder Befahren der Rettungsgasse: zwischen 200 und 300 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Rechts abbiegende Lastwagen: Wer über Schritttempo unterwegs ist, zahlt 70 Euro Bußgeld. „Auto-Posing“: Unnötiger Lärm, Abgasbelästigung, unnötiges Umherfahren: 100 Euro.

Von Katharina Stork