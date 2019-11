Altenburg

Geschäftsführerwechsel unterm Dach der goldenen Pyramide: Stephan A. Grund übernimmt die Nachfolge des bisherigen Geschäftsführers Ingolf Müller an der Seite von OKM-Firmengründer Andreas Krauß. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

OKM produziert seit 1998 innovative Metalldetektoren, 3D-Bodenscanner sowie Wasserdetektoren und stattet damit weltweit unter anderem Archäologen, Schatzsucher, Bauunternehmen, Hilfsorganisationen sowie Polizei- und Sicherheitskräfte aus. Der Firmensitz am Rande der Leipziger Straße in Altenburg ist aufgrund der Pyramidenform ein markantes Gebäude im Stadtbild.

Neuer Geschäftsführer hat globale Erfahrungen

Stephan A. Grund, gebürtig im Rheinland, ist mit 31 Jahren einer der Jüngsten im Unternehmen, bringt globale Erfahrungen mit. Er studierte und arbeitete unter anderem in Hongkong, London und Amsterdam, zuletzt in Berlin, sagte OKM-Sprecherin Janett Niklas. Der Betriebswirt habe einschlägige Berufserfahrungen in der Unternehmensberatung, sei Gründer des Unternehmens Caterwings, des größten Online-Catering-Marktplatzes in Europa. Nach Verkauf dieses Geschäftsmodells stoße er nun zu OKM.

Ingolf Müller sei „in den verdienten Ruhestand gewechselt“, erklärte Janett Niklas den Abschied des langjährigen Geschäftsführers. Müller hatte das Unternehmen mit aufgebaut – OKM steht für Ortungstechnik Krauß und Müller. Eine Umbenennung der Firma sei aber nicht vorgesehen.

Von OVZ