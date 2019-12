Altenburg/Gera

Der neue Fahrplan im Bahnverkehr tritt am Sonntag in Kraft. Für die Fahrgäste gebe es einige Verbesserungen, sagt Thüringens Infrastrukturminister Benjamin-Immanuel Hoff. „Die neue Direktverbindung aus dem Vogtland nach Gera mit Anschluss an den IC nach Erfurt und ins Ruhrgebiet bindet Ostthüringen besser an den Fernverkehr an. Im Spät- und Nachtverkehr verbessern sich die Anschlüsse an den städtischen Nahverkehr in Erfurt, Jena und Gera.“

Bauarbeiten wirken sich aus

Wegen Baumaßnahmen zwischen Lehndorf und Gößnitz werden die S-Bahn-Linien S5x und S5 auf der Strecke Halle– Leipzig– Altenburg– Gößnitz– Zwickau zeitlich angepasst, teilt das Ministerium mit. Der Halt Nöbdenitz werde zeitlich um eine Stunde verschoben, um trotzdem die Anschlüsse in Altenburg, Gößnitz und Glauchau gewährleisten zu können. Dafür hält die RE-Linie 3 Erfurt–Gera– Altenburg künftig in Nöbdenitz. Vom 25. Mai bis 10. Oktober 2020 fahre die RE-Linie 3 baubedingt nur zwischen Gera und Schmölln. Zwischen Schmölln und Altenburg werde Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Mehr Mitsprache für Fahrgäste

Verändert werden soll ab nächstes Jahr das Beteiligungsverfahren für die Fahrplanerstellung. „Künftig können interessierte Bürgerinnen und Bürger im Vorfeld der Einrichtung neuer Verkehrsangebote mitwirken und erhalten dadurch mehr Gestaltungsspielraum. Bei der Neuvergabe von Verkehrsangeboten in Nord- und Ostthüringen im nächsten Jahr erfolgt erstmals die neue Beteiligung bei den Fahrplankonzepten”, sagte Minister Hoff. Das bisherige Beteiligungsverfahren habe sich nicht bewährt. „Bei den Fahrgästen sorgte es für Frust, weil viele sehr individuelle Wünsche aus infrastruktureller und finanzieller Sicht für den Nahverkehrsplan des Landes nicht umsetzbar waren“, so Hoff. Durch die sehr frühzeitige Beteiligung soll sich das ändern.

Von OVZ