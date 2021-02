Neuer Hochwasserschutz im Altenburger Land geplant

Gößnitz/Altenburg/Treben

Das Thema Hochwasser ist in diesen Tagen wieder hochaktuell. Anhaltendes Tauwetter im Bergland lässt nicht nur in Thüringen die Flusspegel steigen. Nach den schweren Überflutungen 2013 brachte der Freistaat das erste Thüringer Landesprogramm zum Hochwasserschutz auf den Weg. Dieses läuft Ende des Jahres aus. Jetzt legt die Landesregierung nach und plant 400 Millionen Euro für ein zweites Maßnahmenpaket ein.

Online-Anhörung bis 22. Juni 2021

Wie das Thüringer Umweltministerium mitteilt, greift das Paket von 2022 bis 2027. Der Entwurf steht momentan unter www.aktion-fluss.de für eine öffentliche Anhörung zur Diskussion. Bevor das Landesprogramm in Kraft tritt, können alle Interessierten bis 22. Juni 2021 Stellung dazu nehmen.

Folgende Maßnahmen zum Hochwasserschutz an der Pleiße als Gewässer erster Ordnung sind laut Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) bis 2027 im Altenburger Land angedacht:

Drei Projekte in Gößnitz

Gößnitz: Hier stehen drei Projekte zur Sanierung und Neuerrichtung von Hochwasserschutzanlagen auf dem Programm. So soll die Schutzwand an der Straße „Am Sand“ durch einen Neubau von rund 150 Metern Länge ersetzt werden.

Blick über die aufgewühlte Pleiße in Gößnitz an der Pleißenstraße. Jenseits der Fußgängerbrücke sind zukünftig umfangreiche Maßnahmen zum Hochwasserschutz geplant. Quelle: Mario Jahn

Des Weiteren wird das Areal zwischen Lessingstraße, Jugendheim, Freiheitsplatz und Bahnhofstraße großflächig umgestaltet. Geplant sind der Rückbau des Deiches sowie eine Neugestaltung des Gewässer- und Ufergeländes. Über die Gesamtlänge des Areals, zurückgesetzt in Richtung Freiheitsplatz, wird eine rund 350 Meter lange Hochwasser-Schutzwand errichtet. Sie erhält landseitig einen Zufahrtsweg, der als Fuß- und Radweg genutzt werden kann.

Auch der Bereich zwischen Goethestraße und Hochwasserschutzmauer hinter der Gartenanlage „August Bebel“ soll umgestaltet werden. Geplant ist die Verlegung der Pleiße nach rechts, um einen Unterhaltungsweg an der linksseitigen Hochwasserschutzmauer zu schaffen. Weiterhin wird die Kleingartenanlage komplett zurückgebaut, um neue Flutungsfläche zu gewinnen. Dies wirkt sich bei Hochwasser günstig auf den Wasserstand zwischen Bahnhofbrücke und Goethesteg aus. Hydraulische Berechnungen haben gezeigt, dass das Gelände der Gartenanlage nahezu abflussunwirksam ist. Zudem ist vorgesehen, Goethestraße und August-Bebel-Straße im neu gestalteten Areal miteinander zu verbinden.

Landwirtschaftsweg für Wilchwitz

Wilchwitz: Am Ortsrand Richtung Pleiße soll ein erhöhter Landwirtschaftsweg geschaffen werden (die LVZ berichtete). Im Zuge dessen wird die Remsaer Straße teilweise abgesenkt.

Umflutung für Treben

Treben: Die bereits vorhandenen Schutzmaßnahmen haben dem letzten Hochwasser 2013 nicht standgehalten. Deshalb erhält Treben eine Umflutung. Es ist geplant, das Hochwasser vor dem Ort rechtsseitig über Agrarflächen herumzuleiten. Dafür sind großflächige Geländeanpassungen mit Abtragungen von 30 bis 50 Zentimetern erforderlich. Des Weiteren soll der Deich am Dammweg zurückgebaut und sein Hinterland aufgefüllt werden. Dadurch wird mehr Abflussfläche gewonnen, was den oberen Ortslagen Kleintreben und Fockendorf zugute kommt. Ebenso ist angedacht, die Hochwasserschutzmauern an der Pleiße in der Höhe partiell anzupassen.

In Treben soll der Deich zurückgebaut und sein Hinterland aufgefüllt werden. Das bietet der Pleiße bei Hochwasser künftig mehr Ausdehnungsfläche. Quelle: Mario Jahn

Im gesamten Altenburger Land ist die Wiedergewinnung natürlicher Rückhalteflächen an der Pleiße vorgesehen: So geplant an den Flussabschnitten Ponitz bis Gößnitz, Gößnitz bis Windischleuba sowie Wilchwitz.

