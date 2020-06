„Neuer Laden“ am Altenburger Kornmarkt macht dicht

Altenburg

Totaler Räumungsverkauf und bis zu 50 Prozent Rabatt: Der „Neue Laden“ am Kornmarkt schließt zum heutigen Dienstag. Inhaberin Jeannette Kriebitzsch hat sich gegen eine Verlängerung des Mietvertrags entschieden.

„Das Geschäft läuft einfach nicht so, dass es sich lohnt“, bedauert sie. Die Corona-Krise habe den Umsätzen einen heftigen Dämpfer verpasst. Den Modeladen an der Ecke hat sie schon seit 17 Jahren. Klamotten der Marken Street One und Cecil waren dort zu haben. „Wir hatten auch zwischenzeitlich mal edc und S. Oliver.“ Das Angebot habe die Altenburger Kundschaft in den letzten Jahren allerdings immer weniger gereizt.

Corona gab den Rest

Der deutliche Einbruch sei aber bedingt durch das Coronavirus aufgetreten, so Kriebitzsch. „Schon im Februar, als es bei uns noch nicht so verbreitet war, habe ich Auswirkungen bemerkt.“ Die Ladenschließung im März und im April habe dem Geschäft den Rest gegeben. „Und ich sehe auch nicht, dass sich das in absehbarer Zeit wieder erholt“, bedauert Kriebitzsch. Deshalb schließt der „Neue Laden“ zum 30. Juni die Türen für Kunden.

Allerdings hat die Vollschließung einen Haken: Der bestehende Mietvertrag läuft erst zum 31. Dezember aus. Jeannette Kriebitzsch muss also bis zum Jahresende für die Miete aufkommen. Eigentümer der Immobilie ist die Sparkasse. Dort hatte Kriebitzsch, wie sie sagt, mehrfach um eine zeitigere Auflösung des Vertrages angefragt. Doch die Anfragen seien unbeantwortet geblieben. „Ich habe auch um eine Mietminderung für März und April gebeten – es kam einfach keine Antwort“, sagt die Geschäftsführerin.

Sparkasse schließt Entgegenkommen nicht aus

Auf Anfrage der Osterländer Volkszeitung schließt die Sparkasse eine vorzeitige Beendigung des Mietverhältnisses nicht aus. „Hinsichtlich der zukünftigen Nutzung der Ladeneinheit gibt es derzeit interne Abstimmungen in der Sparkasse. Sofern sich hierbei Möglichkeiten für eine vorzeitige Beendigung des Mietverhältnisses ergeben, werden wir Frau Kriebitzsch entsprechend informieren“, erklärt Janet Schnelle von der Sparkasse Altenburger Land.

Die aus ihrer Sicht zuletzt stockende Kommunikation bedauert Jeannette Kriebitzsch sehr – vor allem, weil die Sparkasse ihr ja schon einmal entgegengekommen sei. „Ich habe schon vor der Corona-Pandemie eine Mietminderung bekommen“, sagt die Geschäftsfrau. Das bestätigt auch Janet Schnelle: „Über die gesamte Vertragslaufzeit hinweg sind wir der Mieterin stets entgegengekommen, beispielsweise durch eine deutliche Anpassung des ursprünglich vereinbarten Mietzinses oder auch bei der Vereinbarung von Zahlungsmodalitäten.“

Seit vier Jahren ist sie Lehrerin

Die Schließung sei für Jeannette Kriebitzsch eine logische Folge der Umstände. „Es ist sicherlich schade, nach 17 Jahren den Laden dicht zu machen. Aber die Corona-Pandemie und die rückläufigen Frequenzen in der Stadt schon in den letzten Jahren haben es zunehmend schwieriger gemacht“, sagt sie.

Sie habe keinen Willen mehr, den doppelten Aufwand zu betreiben. Denn sie ist eigentlich seit vier Jahren Grundschullehrerin in Sachsen. „Ich möchte mich diesem Beruf mehr widmen. Das ist etwas entspannter.“ Die Tage seien ausgefüllter mit positiven Erlebnissen. Nicht nur für sie selbst, sondern auch für die Kinder.

Weitere Läden sind leer Die Ladenschließungen in der Altenburger Innenstadt gehen munter weiter – aus verschiedenen Ursachen. Schon vor dem Lockdown hatte der „Anziehpunkt“ am Kornmarkt aufgegeben, nachdem das Geschäft zunächst auf die andere Seite des Platzes gezogen war. In der Sporenstraße schloss ein beliebter Fashion-Laden. In der Burgstraße drehen die Inhaber eines Schuhgeschäftes altersbedingt den Schlüssel herum. Am Markt machte ein Kiosk dicht.

Von Elena Boshkovska