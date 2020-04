Altenburg

Die Flotte der Feuerwehren des Landkreises Altenburger Land ist um einen Kleinbus reicher. In dieser Woche übergab Landrat Uwe Melzer das neue Mannschaftstransportfahrzeug (MTW) an die Stützpunktfeuerwehr Meuselwitz, das bei der Ortsteilfeuerwehr Wintersdorf stationiert sein wird. Grundlage der Beschaffung ist die Feuerwehr-Organisationverordnung, nach der die Landkreise seit 2017 verpflichtet sind, den Stützpunktfeuerwehren zusätzliche Mannschaftstransportfahrzeuge zur Verfügung zu stellen, heißt es in einer Pressemeldung des Landratsamtes.

Eingesetzt werden diese Fahrzeuge im überörtlichen Brandschutz und der allgemeinen Hilfe – insbesondere zum Transport von Feuerwehrpersonal. Das neue Mannschaftstransportfahrzeug des Landkreises kann zudem auch für den Transport der Anfang des Jahres angeschafften Drohne genutzt werden.

Fahrzeug kostete knapp 45 000 Euro

Der MTW wurde 2019 ausgeschrieben, den Zuschlag erhielt die Firma Compoint Fahrzeugbau in Forchheim ( Bayern). Die Kosten belaufen sich auf exakt 44 553,60 Euro, die der Freistaat mit 13 000 Euro förderte. Der MTW ergänzt das Gefahrenabwehrkonzept des Landkreises. Das Fahrzeug ist Eigentum des Landkreises und kann, wenn es notwendig sein sollte, auch andernorts im Kreis stationiert werden.

Ausgestattet wurden die Feuerwehren in den vergangenen Tagen auch mit sogenannter persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere mit Atemschutzmasken. Diese werden vor allem bei Hilfestellungen oder als Ergänzung bei der Unterstützung des Rettungsdienstes beim Tragen von übergewichtigen Patienten benötigt.

