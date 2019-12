Neuer Nordplatz in Altenburg hat viel Potenzial

Altenburg

Was lange währt, wird gut. Das Sprichwort trifft im Fall des Altenburger Nordplatzes den Nagel auf den Kopf. Und das gilt, obwohl der bereits vor knapp fünf Jahren geplante Umbau des einstigen Zentrums der Plattenbausiedlung noch gar nicht fertig ist. Dennoch zeigen die bereits nutzbaren Stadtteilplätze, das Wegenetz und der in der Anlage vorhandene Park deutlich, wohin die Reise in Altenburgs größtem Stadtteil geht.

Umgestaltung spricht viele Zielgruppen an

Der neue Nordplatz hat zumindest von den baulichen Voraussetzungen alles, um die Versprechen von einer grünen Oase und einer Stätte der Begegnung für Jung und Alt zu erfüllen. Das zeigt sich an den vielfältigen Sitz- und Aufenthaltsgelegenheiten, an Spielgeräten, dem Rodelhang und einem Skaterübungsplatz sowie an den barrierearmen und bis zu drei Meter breiten Wegen, auf denen ältere Leute wie BMX-Fahrer Platz haben sollten.

Es kann ein Ort werden, an dem sich Spaziergänger, Sportler, Anwohner und Ärztehaus-Besucher gleichermaßen wohlfühlen können. Voraussetzung: Das Gelände wird nicht von Vandalen heimgesucht. Wie groß diese Gefahr ist, zeigt der Fakt, dass einige Bänke und Flächen bereits kurz nach Fertigstellung mit Graffiti besprüht wurden. Und: Die riesige Fläche braucht Pflege, für die neben den Nutzern die Stadt zuständig ist.

Neuer Platz kann Auftakt für Stadtteilentwicklung sein

Nord hat die Millioneninvestition verdient und bitter nötig. Zwar passierte in den vergangenen Jahren einiges, das ging aber kaum über Abriss und Begrünung hinaus. Konzeptuelles Handeln im Sinne einer Stadtteilentwicklung fand nicht statt. Der neue Nordplatz kann ein Auftakt dazu sein.

Von Thomas Haegeler