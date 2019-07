Altenburg

Es tut sich etwas am Nordplatz. Wie die Luftaufnahme zeigt, kommen die Bauarbeiten am einstigen Stadtteilzentrum in Altenburg-Nord zügig voran. So ist der Platz vor dem Ärztehaus bereits vollständig gepflastert. Auch die neue Treppe zeigt sich dort schon. Auf dem übrigen Platz finden Tiefbauarbeiten statt. Welche enormen Massen von Erde hierbei bewegt werden, lasst sich erst durch die Draufsicht erahnen.

Großteil der Arbeiten bis Jahresende fertig

Das Gros der Arbeiten des zweiten Bauabschnitts auf der insgesamt etwa 22 500 Quadratmeter großen Fläche soll bis Jahresende fertig sein. Spätestens 2020 folgen dann barrierearme Asphaltwege, Spiel- und Sportelemente sowie Sitzgelegenheiten zum Verweilen. Zudem werden im Anschluss noch neue Bäume und Gehölze gepflanzt und es entsteht eine neue Feuerwehrzufahrt für die Albert-Levy-Straße 59.

Im ersten Bauabschnitt hatte die Arbeiter zuvor vor allem der Abriss von Treppen und Plätzen beschäftigt. Bis zum Führjahr war zudem der Großteil der Erdarbeiten für Kabel und Schächte sowie der Bau derselben abgeschlossen worden.

Umbau für gut 2,8 Millionen Euro

Die Kosten der umstrittenen Umgestaltung des Nordplatzes belaufen sich auf gut 2,8 Millionen Euro. Die Kritik hatte sich an der Größe des Projektes entzündet, das zudem 20 Prozent teurer wird als geplant. Finanziert wird das Ganze vor allem über Fördermittel des Freistaates Thüringen. Für die Stadt bleiben noch 435 000 Euro.

Von Thomas Haegeler