Neuer Ort, später Termin: Die Altenburger Jugendweihe 2020 startet mit Besonderheiten

Nach langem Warten ist es kommenden Samstag endlich soweit: Die ersten Jugendlichen im Altenburger Land, für die dieses Jahr die Jugendweihe ansteht, werden in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen. Nachdem die fürs Frühjahr geplanten Feiern wegen der Corona-Pandemie in ganz Ostthüringen nach hinten verlegt wurden, stehen drei Termine mit insgesamt acht Feiern nun im September und Oktober an.

Nur mit Hygienekonzept

Ort des Geschehens ist zum ersten Mal der Kulturhof in Kosma, bedingt durch Bauarbeiten am Altenburger Theater. Damit die Veranstaltungen durchgeführt werden dürfen, wurde in Absprache mit dem Gesundheitsamt ein Hygienekonzept erarbeitet, wie Anja Töpfer, Vorsitzende des Vereins Jugendweihe Ostthüringen, erläutert. „Statt der üblichen Stuhlreihen wird es diesmal Familientische geben, und auf dem Weg zu ihrem Platz müssen die Gäste eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen“, so Töpfer.

Dank dieser Maßnahmen könne jeder Jugendliche zusätzlich fünf Gäste mitbringen, was keine Selbstverständlichkeit sei. Angesichts der aktuellen Lage zeigen die meisten Schüler und Eltern laut Töpfer Verständnis für die Terminverlegung und die notwendigen Maßnahmen. „Nur wenige Teilnehmer sind abgesprungen, von den ursprünglich etwa 420 Jugendlichen sind immer noch rund 400 dabei.“

Auch Familienfeiern werden nachgeholt

Auch die anschließenden Familienfeiern, die wegen Corona im Frühjahr ebenfalls nicht möglich waren, werden am kommenden Wochenende vielerorts nachgeholt. „Einige Familien haben bereits im Sommer gefeiert, doch viele lassen das Ganze lieber mit der offiziellen Feier zusammenfallen.“ Allen gemeinsam ist die Freude darüber, dass die wohl schon eingestaubte Festtagsmode nun doch noch zum Einsatz kommt: „Wir freuen uns genauso wie die Jugendlichen, dass es jetzt endlich losgeht“, sagt auch Töpfer.

