Altenburg

Neuer Vorstand, neue Ziele: Der Wirtschafts-Verein WAMM startet mit Schwung ins neue Jahr. „2020 wird sich der WAMM deutlich spürbar in das wirtschaftliche Geschehen des Altenburger Landes einbringen“, kündigt Stephan Lichtenstein an, seit Oktober neuer Vorsitzender des Vereins.

Die WAMM, die Wirtschaftsvereinigung Altenburger Land Metropolregion Mitteldeutschland, soll sich als Interessengemeinschaft der regionalen Wirtschaft weiterentwickeln. Der Schwerpunkt der Arbeit ruhe künftig auf drei Säulen: Netzwerk, Impulse und Innovation.

Unternehmensbesuche geplant

Dazu zählen regelmäßige Unternehmensbesuche, bei denen sich die Wirtschaftsakteure des Kreises stärker vernetzen können. „Diese Besuche sind nicht nur für Mitglieder, sondern für Unternehmer und Wirtschaftsinteressierte offen“, lädt Lichtenstein ein. „Wenngleich wir uns natürlich über einen Zuwachs an Mitgliedern freuen.“ Auf der Liste stehen unter anderem am 21. Januar die OKM GmbH in Altenburg und am 3. März die Heim-Gruppe in Nobitz.

Aschermittwoch mit Visionär

Beim Thema Innovation bleibe der WAMM der große Unterstützer des Projektes „ Jugend forscht!“. Das Anliegen: Einen kreativen, potenziellen Unternehmensnachwuchs zu fördern. Am 26. Februar wird der „Aschermittwoch der Wirtschaft“ im Kulturhof Kosma stattfinden. Auf der Bühne spricht Frank Theeg, einer der innovativsten Unternehmer Mitteldeutschlands, der als Visionär beim Thema „Start-ups“ gilt. LVZ-Sportredakteur Guido Schäfer rundet das Programm ab. Er führt hinter die Kulissen des Erfolgsvereins RB Leipzig.

Start-up-Campus beim Awa

Am 30. April wird das Thema Unternehmensgründung mit dem ersten Start-up-Campus auf dem Gelände des Vereins Awa in Altenburg aufgegriffen. Zuvor, am 11. März, schafft der WAMM ein Forum für die Erfahrungen bei der Suche und Entwicklung von Mitarbeitern und Führungskräften für Unternehmen: Im Altenburger Parkhotel soll es ein Personalkolleg geben. Darüber hinaus ist am 5. Juni ein Sommercampus im Altenburger Teehaus geplant. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion rückt die Frage nach wirtschaftlichen Chancen außerhalb der Metropolen in den Mittelpunkt.

Von OVZ