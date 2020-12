Neuer Solarpark auf 49 Hektar bei Meuselwitz geplant

Meuselwitz

Die erste Hürde ist genommen: Mittelfristig könnte nahe Meuselwitz ein neuer Solarpark entstehen. Der Stadtrat macht in seiner jüngsten Sitzung den Weg für die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Projekt frei.

Konkret, so geht es aus den Antragsunterlagen, die der OVZ vorliegen, hervor, sollen auf einer Fläche östlich der Ortslage Meuselwitz auf rund 43 Hektar eine Photovoltaik-Freiflächenanlage inklusive der nötigen Nebenanlagen und Erschließungsflächen errichtet werden. Das Areal, das derzeit noch als Ackerfläche genutzt wird, gehört der Kriebitzscher Agrargenossenschaft, die das Projekt mitinitiiert hat. Durch den geplanten Solarpark, heißt es im Antrag, könnten jährlich rund 22 000 Tonnen CO2 eingespart werden. Das entspreche der jährlichen CO2-Bindung von 4,4 Millionen Bäumen auf etwa 22 000 Hektar Waldfläche.

Stadt soll von Projekt profitieren

Mit der Umsetzung des Projekts geht laut den Verantwortlichen auch eine entsprechende Gestaltung des Areals einher. So soll die Fläche unter und zwischen den Modulen durch Ansaat und Pflege zu einer Frischwiese entwickelt werden, die Nutzung von Pflanzenschutzmitteln und Dünger unterbleibe für den Zeitraum der Nutzung. Dadurch soll der Boden Zeit erhalten, sich zu regenerieren, um nach dem Ende der Betriebsdauer der Anlage wieder landwirtschaftlich genutzt werden zu können.

Auch die Stadt Meuselwitz selbst soll von dem Projekt profitieren. So sei geplant, die künftige Betreibergesellschaft auf dem Gebiet der Kommune anzusiedeln, wodurch die Gewerbesteuereinnahmen ins Stadtsäckel fließen können. Ebenso will man auf Seiten der Initiatoren lokale Unternehmen in Errichtung, Wartung und Pflege des Solarparks einbinden, um die örtliche Wirtschaft zu stärken.

Betreiber wollen sich zu Rückbau verpflichten

Ein Vorhaben, das in den Reihen des Stadtrats durchaus auf Zustimmung stieß – wenn auch nicht ungeteilt. So pochte Angela Pechmann (Linke) darauf, dass die Stadt sicherzustellen habe, dass die Betreibergesellschaft auch wirklich in der Schnauderstadt angesiedelt werde. Eine Anmerkung, mit der sie offene Türen einrannte: Man werde schauen, ob sich eine solche Bedingung in den Umsetzungsvertrag schreiben lasse, hieß es von Seiten der Verwaltung. Auch Pechmanns Sorge, dass die Stadt im Fall etwa einer Insolvenz des Solarpark-Betreibers auf der Anlage sitzen bleiben würde, wurde entkräftet. Ohnehin gehöre die Fläche der Kriebitzscher Agrargenossenschaft, sei die Anlage nicht fest mit dem Boden verbunden – und werde eine Bürgschaft für den Rückbau festgeschrieben, so die Antwort von Seiten der Kronos Solar Projects GmbH.

Bürger können in Park investieren

Insgesamt, so die Schätzung der Verantwortlichen, werde die Anlage nach dem Bau etwa 30 Jahre betrieben. „Der Pachtvertrag ist auf 25 plus 5 Jahre ausgelegt, das ist auch die normale Lebensdauer eines solchen Parks“, erklärte Kronos-Solar-Mitarbeiter Bastian Telg auf Frage von BfM-Fraktionschef Lutz Hempel. Gewerbesteuer solle – sofern möglich – ab dem ersten Jahr fließen, so Telg weiter, der auch betonte, dass man Meuselwitzer Bürgern die Option eröffnen wolle, in den Park zu investieren.

Skepsis aus Wintersdorf

Kritisch blickte dagegen der Wintersdorfer Ortsteilbürgermeister Andreas Förtsch auf das Vorhaben. Insbesondere die Dimensionen des Parks ließen ihn skeptisch werden, so Förtsch. „Die geplante Anlage ist ja deutlich größer als die bereits bestehende in der Kiesgrube in Heukendorf“, gab er zu bedenken. Auch vor dem Hintergrund, dass mit dem Bau landwirtschaftliche Nutzfläche verloren gehe, könne er dem Vorhaben so nicht zustimmen.

Es sollte die einzige Ablehnung bleiben: Bei Förtschs Gegenstimme und einer Enthaltung wurde der Weg für die Aufstellung des Bebauungsplans mehrheitlich freigemacht.

Von Bastian Fischer