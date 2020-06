Altenburg

Nachdem sich in Nord und Südost wochenlang Sperrmüll auftürmte, hatte das Landratsamt angekündigt, diesen bis zum 6. Juni zu beräumen. Der größte Haufen befand sich an der Ecke Platanen-/ Birkenstraße. Dieser wurde am 3. Juni weggeschafft, freilich bis auf einigen Unrat, über den sich die Anwohner über das vergangene Wochenende weiter ärgerten. Diese Wiese wurde dann am Montag gesäubert. Der Sperrmüll verschwand ebenso aus der Dix- und der Eschen- sowie von zwei Flächen in der Levystraße. Auf diesem Abschnitt in Nord türmt sich nun der Sperrmüll wieder auf. Wie Anwohner der OVZ berichteten, nun schon seit Pfingsten.

Seit dem 21. Mai wurde dieser Sperrmüll in der Lessingstraße in Südost nicht weggeschafft. Quelle: Jens Rosenkranz

Anzeige

Auch in Südost ist das Problem weiterhin nicht gelöst. Seit dem 21. Mai, und damit seit genau drei Wochen, liegt nun in der Lessingstraße ein ansehnlicher Haufen. Ebenso in der Birkenstraße, der sich aber „erst“ seit dem 3. Juni dort befindet.

Weitere LVZ+ Artikel

„Es macht sich echt Resignation breit“, teilte eine OVZ-Leserin aus Südost ihren Ärger darüber mit, dass die Verantwortlichen im Kreisbetrieb für Abfallwirtschaft und im Landratamt die Lage nicht meistern können. „Sie bekommen es einfach nicht in den Griff“, schrieb eine Leserin aus Nord.

Ein neuer Berg entsteht derzeit auch in der Birkenstraße. Quelle: Jens Rosenkranz

Auch aus den Reihen der Kommunalpolitiker hagelt es deshalb nun Kritik. „Ich habe großes Verständnis für den Frust der Anwohner“, erklärte Linken-Kreischef Ralf Plötner. Auch den Auftritt von Andrea Gerth, der Leiterin des Abfallwirtschaftsbetriebes, auf einer Pressekonferenz fand Plötner sehr befremdlich, „da die gesamte Verantwortung auf die Anwohner abgewälzt wurde und auch die im Nachgang getroffenen Vereinbarungen das Problem noch nicht behoben haben.“ Das gültige Abfallwirtschaftskonzept sei einst für 120 000 Menschen geplant worden, also müsse es möglich sein, die Mengen an Sperrmüll zu bewältigen. Selbstverständlich müsse nach der Meldung auch die rasche Entsorgung folgen, fordert Plötner.

Kritik von Pro Altenburg

„Die Bürgerinnen und Bürger Altenburgs leiden unter dieser altbekannten Problematik bereits seit Jahren und leider ist keine wirkliche Lösung in Sicht“, heißt es in einer Erklärung der Bürgerbewegung Pro Altenburg. Angekündigte regelmäßige Kontrollen und Beseitigungen seien bisher noch nicht zu erkennen. „Die Frustration der Anwohner wächst daher wieder und ist verständlich“, sagte Pro-Altenburg-Sprecher Tom Hornig.

Sperrmüll stellt Gefahr dar

„Es ist im Hinblick auf die Sicherheits- und Ordnungspolitik nicht nachvollziehbar, dass die Verantwortlichen dieses Problem nicht in den Griff bekommen. Denn der illegale Sperrmüll ist nicht nur ein ästhetisches Problem.“ Er stelle auch eine Gefahr dar, zum Beispiel durch Einnisten von Schädlingen, Brandlasten oder beim Spielen von Kindern.

Von Jens Rosenkranz