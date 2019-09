Neuer Wegewart des Altenburger Landes zieht erste Zwischenbilanz

Altenburg

Wenn es um die Radwege im Altenburger Land geht, ist Steffen Gehrt ziemlich sattelfest. Im doppelten Sinne. Der Altenburger hat die Region verinnerlicht, kennt viele Strecken im Altenburger Land seit Jahren aus dem Effeff. Zugleich ist ihm das Radeln eine Leidenschaft. „Ich fahre jährlich rund 6000 bis 8000 Kilometer. Weil es einfach Spaß macht“, erzählt er. Genau die richtigen Voraussetzungen also, um im Landkreis als hauptamtlicher Wegewart zu arbeiten.

Diese Woche hat Steffen Gehrt die Start-Etappe in diesem Amt hinter sich: Das erste Vierteljahr ist vorüber. Sein Posten war im Juni ganz neu geschaffen worden. Der Tourismusverband Altenburger Land hatte dazu im April einen entsprechenden Beschluss gefasst (die OVZ berichtete). Bezahlt wird die Personalstelle für zunächst zwei Jahre mit Fördermitteln der Bundesagentur für Arbeit über das Programm „Teilhabe am Arbeitsmarkt“.

Das Stadtgebiet Altenburg ist abgeradelt

Schwachstellen in der Wegeführung lokalisieren, die Beschilderung verbessern, Schäden melden: Darum geht es in der täglichen Arbeit des Wegewarts. Die markierten Radwege im Altenburger Stadtgebiet hat Gehrt bereits absolviert. Zuständig ist der 62-Jährige allerdings auch für die drei Fernradwege im Altenburger Land: den Pleißeradweg, die Thüringer Städtekette und den Altenburg-Colditz-Weg. Außerdem für fünf regionale Radwege, wie etwa die Route ins Obstland bei Lumpzig, die Strecke von Altenburg in Richtung Kohrener Land und die Trasse auf der Spur der Braunkohle ins Schnaudertal. Darüber hinaus kümmert sich Gehrt um den quer durch den Landkreis führenden Lutherweg beziehungsweise die weitgehend auf gleicher Route verlaufende Via Imperii.

Vandalismus ärgert massiv

Und wie fällt nach einem Vierteljahr die erste Bilanz aus? „Es gibt jede Menge zu tun“, sagt er. Die Wegeführung ist für ihn ein großes Thema. „Da lässt sich manches optimieren. Zum Beispiel ist es meines Erachtens nicht unbedingt nötig, Radfahrer in Altenburg die steile Marstallstraße hinauf zu schicken.“ Hier und da seien Schilder zu ersetzen, weil sie unleserlich oder beschädigt sind. Oder sie fehlen ganz, wie etwa ein Wegweiser von Altenburg zum Pleißeradweg. „Was mich wirklich ärgert, ist der allgegenwärtige Vandalismus“, schimpft Gehrt. „Immer wieder werden Schilder verdreht oder beklebt, gern mit Aufklebern von Fußballclubs.“ Beschmierte Infotafeln hat der Wegewart schon mehrfach selbst gereinigt. „Aber es passieren immer wieder neue Beschädigungen.“

Berufung nach der Arbeitslosigkeit

So ist für Steffen Gehrt kein Tag wie der andere. Für den Altenburger – ein gelernter Papiermacher und studierter Papieringenieur mit Phasen der Arbeitslosigkeit in der Biografie – ist der neue Job eine echte Berufung. Dass zum Radeln auch Büroarbeit gehört, weil jeder Mangel, jeder Verbesserungsvorschlag penibel dokumentiert werden muss, ist für Gehrt kein Problem. Radwege und Computer, das gehört für ihn zusammen. Den Touristen, die Thüringen zu Fuß oder im Sattel erkunden, geht es oft genauso: Viele nutzen das digitale Managementsystem Outdooractive, lassen sich dort Routen und markante Wegpunkte anzeigen. Voraussichtlich noch in diesem Jahr soll das Altenburger Land an dieses System angeschlossen werden.

Landkreis wird Outdooractive-Gebiet

Touristen und Einheimische können das System dann über eine App auf dem Smartphone nutzen. Neben dem Streckenverlauf sind auch touristische Attraktionen inklusive deren Öffnungszeiten einsehbar. Die Daten sollen durch Mitarbeiter der Tourismusinformation Altenburger Land gepflegt werden. Und durch Steffen Gehrt, der die Routen kontrolliert – über Outdooractive kann er gleich vor Ort Schadensmeldungen an die zuständigen Kommunen weitergeben. „Wichtig sind mir aber auch Hinweise von Bürgern, wo etwas zu reparieren oder zu verbessern ist.“

Steffen Gehrt ist telefonisch unter 03447 594845 erreichbar.

Von Kay Würker