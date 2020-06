Der nächste Strand ist von Altenburg exakt 23 Minuten entfernt – ohne Auto, ohne Umsteigen. Der neue Badebus der Thüsac macht’s möglich. Am Montag startet das Angebot. Es gibt allerdings eine Einschränkung.

Neues Angebot für Altenburger Wasserratten: Ab Montag rollt der Badebus an den Strand

