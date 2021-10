Neues Buch zu Altenburg: Ein Dankeschön an einen liebenswerten Landstrich

Altenburg

Eine Woche Bedenkzeit hatte sich Ellen Paul erbeten, bevor sie Klaus-Jürgen Kamprad die Zusage gab, ein Buch über prägende Menschen des Altenburger Landes zu schreiben. „Mir war bewusst, dass ich dann auf einmal auf der anderen Seite sitzen würde. Nicht mehr auf der journalistischen. Ich wäre nicht mehr die, die Fragen stellt“, erzählt die langjährige stellvertretende OVZ-Redaktionsleiterin und nun freie Mitarbeiterin in der Pressekonferenz. Aber sie hat zugesagt – und jetzt liegt vor ihr „Wer wir sind“, ein Buch mit 30 Geschichten aus dem Altenburger Land und ihr Erstlingswerk. Ein Buch, das sich Kamprad eigentlich für 2020 gewünscht hatte, für 30 Jahre Thüringen. Aber bei wie so vielem hatte auch hier die Pandemie ihre Finger im Spiel, daher wurde aus dem Arbeitstitel „30 Jahre, 30 Geschichten“ doch etwas anderes.

30 Geschichten in gut drei Monaten

Ende März 2021 fand die erste Sitzung mit Verleger Kamprad und dem Lektor Roland Ludwig statt, der finale Abgabetermin für Ellen Paul war der 30. Juni. Ein wilder Ritt für die stressgeprüfte Journalistin im (Un-)Ruhestand.

Bei vielen Geschichten hätte sie im Vorhinein gedacht: „Das kann ich doch locker aus dem Ärmel schütteln.“ Nur um dann festzustellen, dass doch noch einiges hinter dem wartete, was sie als Journalistin schon bearbeitet und recherchiert hatte. Sie und Kamprad sehen das Buch als Dankeschön. An die Menschen, die das Altenburger Land zu dem „liebenswerten Landstrich“ gemacht haben und weiterhin machen, das es ist.

Politische Persönlichkeiten bewusst ausgespart

Bewusst haben sie in der Auswahl politische Persönlichkeiten ausgespart, wollten auf die Meta-Ebene gehen. Dorthin, wo das Engagement neben dem Job, neben der Familie viel zusätzliche Zeit und Kraft kostet. Und Kamprad und Paul wollten zeigen, welche Möglichkeiten sich in diesen 30 Jahren eröffnet hatten und immer noch eröffnen. „Wir haben uns für den positiven Eindruck entschieden, den diese Zeit hinterlassen hat. Das heißt aber nicht, dass man nicht auch Brüche in diesen Geschichten findet“, sagt die Autorin.

Bei einigen Protagonistinnen und Protagonisten hat es Ellen Paul viel Überzeugungskraft gekostet, sie dazu zu bewegen, hinter dem Verein oder der Institution hervorzutreten, denn sie wollten eigentlich nicht im Mittelpunkt stehen. Nur drei Geschichten sind es, die sie nicht an einer oder wenigen Personen festgemacht hat. Worum es dabei geht, das soll eine Überraschung für die Leserinnen und Leser sein. Wichtig ist Ellen Paul auch zu betonen, dass das Buch nicht als Tourismus-Führer angelegt ist. Die 30 Geschichten sollen exemplarisch stehen, für einen Zeitraum des Neuaufbruchs. Und viele Namen sind wohlbekannt: Bertram Burkhardt von der Straußenfarm Hartha, Mike Jessat vom Mauritianum, Steffi Pöschel von der Tanzfabrik des Luckaer Karnevalsclubs. Persönlichkeiten, mit denen Ellen Paul immer wieder auf irgendeine Weise durch ihre journalistische Tätigkeit in Berührung kam. Bis auf Matthias Blüher.

Ein unbeschriebenes Blatt: Medizin-Professor Matthias Blüher

Der war für Ellen Paul ein unbeschriebenes Blatt. Und vielleicht deshalb auch für sie die überraschendste und berührendste Begegnung. Der Sohn des Mediziner-Ehepaares Gudrun und Bernhard Blüher trat in die Fußstapfen seiner Eltern und war mit 34 Jahren zeitweise der jüngste Medizinprofessor in ganz Deutschland. „Seine Vita und die Begegnung mit ihm haben mich beeindruckt“, sagt Ellen Paul mit unverhohlener Begeisterung. Mindestens zehn oder zwölf Stunden arbeitete sie an einer Geschichte, telefonierte in Corona-Hochzeiten, recherchierte und schrieb.

Eine Herausforderung für Klaus-Jürgen Kamprad waren die Fotos, denn nicht zu allen Personen, Institutionen und Geschichten gab es Abbildungen in ausreichender Qualität. Die Porträts zum Kapitelanfang lieferte Carsten Schenker. „Er hat diesen Stolz und diese Kraft der Menschen eingefangen“, sagt Ellen Paul. Und sie hat die Menschen und ihre Geschichte lesbar gemacht.

„Wer wir sind“ von Ellen Paul, erschienen im E. Reinhold Verlag, 128 Seiten, 19,80 Euro.

