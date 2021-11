Langenleuba-Niederhain/ Lohma

Seit Donnerstagmorgen hängt am Lohmaer Kindergarten „Purzelbaum“ eine neue Tempo-Tafel, ein sogenanntes Dialog-Display. Die Technik für rund 1400 Euro registriert die Geschwindigkeit des durchrollenden Verkehrs im Ortsteil von Langenleuba-Niederhain. Das Fahrverhalten wird von Smileys entsprechend bewertet. Dass die Landesstraße eine stark befahrene ist, zeigt sich schon während der kurzen Zeit, in der ein Mitarbeiter des Bauhofes die elektronische Tafel installiert. „Wir erhoffen uns, dass die Autofahrer dadurch aufmerksamer werden“, meint Kita-Leiterin Susi Tannheiser. „Wir möchten, dass am Kindergarten langsamer gefahren wird. Es ist schon seit Jahren ein Problem, dass bei uns so gerast wird.“

Gemeinde will Geschwindigkeiten am Display auslesen

Bürgermeister Carsten Helbig (SPD) kann das nur bestätigen: „Von Langenleuba-Niederhain her können die Autofahrer mit 100 Kilometer die Stunde kommen.“ Im Grunde wäre eine 30er-Zone vor dem Kindergarten der Idealfall. Dies allerdings hält der Bürgermeister für relativ unwahrscheinlich. „Bisher wurde das immer negativ beschieden.“ Das Display am Kindergarten wurde mit 1000 Euro vom Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr gefördert. „Zwei Jahre hat es bestimmt gedauert, bis wir die Förderung bekommen haben“, erklärt das Gemeindeoberhaupt. Erst im dritten Anlauf habe es geklappt. Aus dem Display will die Gemeinde die Zahl der Fahrzeuge und die Geschwindigkeiten auslesen.

Zweites Display für Wieratalschule nötig

Das Lohmaer Vorgängermodell, gesponsert von der Firma Heim, ist jetzt an der Kleinen Seite in Langenleuba-Niederhain installiert. „Es gab Beschwerden von Anwohnern, dass dort gerast wird“, erläutert Carsten Helbig. Auch in der Gartenstraße vor der Wieratalschule wünscht er sich ein Dialog-Display, um die Sicherheit der Kinder zu erhöhen. Dafür bräuchte es allerdings potenzielle Sponsoren oder einen weiteren Fördermittelbescheid. Bis es soweit ist, soll das Lohmaer Display alle halben Jahre zwischen Kindergarten und Schule wechseln.

Von Dana Weber