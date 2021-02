Neues Domizil: Meuselwitzer Stadtbibliothek wird jetzt ein Ladenhüter

Meuselwitz

Gute Nachrichten für die Meuselwitzer Stadtbibliothek: Der kommunale Büchertempel hat ein neues Domizil gefunden. Wie Bürgermeister Udo Pick (FDP) informiert, soll die Einrichtung mittelfristig in die seit mehreren Jahren leerstehenden Räume des ehemaligen Spar-Marktes in der Georgenstraße umgesiedelt werden. Damit endet schneller als gedacht eine Suche, die in der Schnauderstadt für Aufsehen gesorgt hatte: Anfang des Jahres war bekannt geworden, dass in den Bibliotheksräumen künftig wieder eine Arztpraxis Platz finden soll (LVZ berichtete).

Mehr Fläche und barrierefreier Zugang

Zwar sei der Umzugsplan noch nicht komplett finalisiert, so Pick. Angepeilt werde jedoch, den Bibliotheksbestand bis zum August ins neue Domizil umzulagern. Zuvor gelte es noch, einige Arbeiten in dem einstigen Einkaufsmarkt durchzuführen. Pick spricht in diesem Zusammenhang von Malerarbeiten und Maßnahmen an der Heizungsanlage. Zuständig sei hier der Eigentümer des Gebäudes, man befinde sich dazu in Abstimmung. Fest stehe hingegen schon jetzt, dass die Bibliothek nach dem Umzug gleich mehrere Vorteile genießen dürfte. Die verfügbare Fläche sei größer und die Einrichtung dank ebenerdigem Zugang barrierefrei erreichbar, so das Stadtoberhaupt.

Anzeige

Das bisherige Bibliotheks-Domizil in der Lutherstraße. Hier soll bald wieder eine Arztpraxis einziehen. Quelle: Mario Jahn

Raum für Angebote für Kinder und Jugend

Freude über die Entwicklung herrscht auch bei Bibliotheksleiterin Sabine Grundmann. „Es ist schön, dass wir uns im neuen Gebäude nicht einschränken müssen und auch der Bürgertreff erhalten bleibt“, erklärt sie. Letzterer war zuvor als ein mögliches Ausweichquartier ins Spiel gebracht worden, hätte laut Grundmann jedoch eine deutliche räumliche Verschlechterung bedeutet. Umso schöner sei es nun, dass sogar mehr Platz für die zahlreichen Bibliotheksveranstaltungen und Angebote, insbesondere für Kinder und Jugendliche, geschaffen werde. Obendrein bleibe man mit dem neuen Standort zentrumsnah, sorge mithin vielleicht sogar für eine weitere Belebung der Georgenstraße.

Für Grundmann und ihr Team heißt es nun in den kommenden Monaten, den Bestand zu sichten und langsam den Umzug vorzubereiten. Dabei, kann sie verkünden, darf sie auch auf die Hilfe von langjährigen Nutzer zählen. Denn: „Einige haben sich nach den Berichten über den Umzug gemeldet und ihre Hilfe angeboten“, freut sie sich.

Von Bastian Fischer