Neues Domizil für Meuselwitzer Stadtbibliothek wird ausgeschrieben

Meuselwitz

Es kommt Bewegung in die Suche nach einem neuen Standort für die Meuselwitzer Stadtbibliothek – wenn auch nicht so, wie sich das mancher Bürger und auch politischer Verantwortlicher womöglich gedacht hat. Wie Vize-Bürgermeister Klaus-Peter Liefländer (UWW) auf LVZ-Anfrage bestätigt, habe man sich im Rathaus entschieden, das passende Domizil per Ausschreibung zu finden. „Wir haben uns mit dem Vorhaben noch einmal an die Rechtsaufsicht gewandt. Diese hat uns bestätigt, dass eine Ausschreibung formal wohl erforderlich sei“, erklärt Liefländer. Da es zudem auch in Reihen des Stadtrates angesichts des bisherigen Suchverlaufs Bedenken gegeben hätte, habe man sich nun zu diesem Schritt entschlossen.

Debatte gipfelte in Vorstoß des Bürgermeisters

Wie berichtet, musste die Stadtbibliothek ihre seit einigen Jahren angestammten Räume in der Lutherstraße Ende Juni räumen, um Platz für den Einzug einer Arztpraxis zu machen. Seitdem steht das Angebot den Schnauderstädtern nicht zur Verfügung, sind die Bestände vorerst eingelagert. In den städtischen Gremien hatten sich mit Blick auf einen Alternativstandort teils heftige Debatten entsponnen. So favorisierte ein Teil der Räte einen faktischen Raumtausch mit der freiwerdenden Arztpraxis in der Zeitzer Straße, andere – darunter auch Bürgermeister Udo Pick (FDP) – sprachen sich für einen Umzug in den ehemaligen Spar-Markt in der Georgenstraße aus. Dort allerdings hätte die Stadt noch einmal bis zu 10 000 Euro in Heizungsanlage und Fußboden investieren müssen, hieß es. Ein Dilemma, das Pick in einem ungewöhnlichen Vorstoß zu lösen versuchte: Er habe sich mit dem Eigentümer des Spar-Marktes geeinigt. Im Gegenzug für ein Entgegenkommen bei der Miete, wolle Pick die Heizungssanierung aus eigener Tasche bezahlen, hatte er der LVZ verkündet.

Bauausschuss mit Sondersitzung im September

Dazu kommt es nun vorerst nicht, stattdessen soll es nun schnell gehen. Laut Liefländer wird die Ausschreibung bereits im kommenden August-Schnauderboten veröffentlicht, läuft dann bis zum 31. August. Unmittelbar danach soll im September der Bauausschuss zu einer Sondersitzung zusammen treten, um eine Entscheidung zu fällen. Man hoffe, so Liefländer, damit auch den avisierten Neustart der Bibliothek zum Oktober halten zu können. Wer nun als möglicher neuer Standort ins Rennen geht, ist derzeit offen. „Wir hoffen allerdings, dass sich auch die bisher im Gespräch gewesenen Betreiber beteiligen“, wirbt der Vize-Bürgermeister.

Von Bastian Fischer