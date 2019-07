Pflichtendorf

Eine böse Überraschung erlebten die Pflichtendorfer zu Jahresbeginn. Förmlich über Nacht wurden in dem Ortsteil im Januar die auf dem dortigen Spielplatz stehenden Geräte abgebaut und abtransportiert. „Und dies nach rund 30 Jahren und ohne vorherige Ankündigung“, ist der für Pflichtendorf zuständige Ortsteilbürgermeister Andreas Förtsch noch bis heute sauer. Schnell stand fest, dass die Anweisung zum Abbau aus der Stadtverwaltung kam, wie der Meuselwitzer Bürgermeister Udo Pick (BfM) einräumte.

404 Protestunterschriften gesammelt

Allerdings regte sich gegen die Aktion rasch Widerstand. Unterschriften wurden gesammelt. Binnen kurzer Zeit kamen derer 404 zusammen, die dann an das Stadtoberhaupt übergeben wurden. Pick begründete damals die Maßnahme damit, dass die Spielgeräte keinen TÜV mehr erhalten hätten. Zugleich versprach er, dass der Platz mit neuen Geräten bestückt werde. Das notwendige Geld – Pick sprach damals von rund 18 000 Euro – sei in den aktuellen Haushaltsentwurf eingestellt.

Neues Gerät steht

Und tatsächlich: Zu Monatsbeginn kehrte auf der beräumten Spielfläche rege Betriebsamkeit zurück. Auf dem noch gesperrten Platz steht nun ein neues Gerät. „Wir sind erst einmal froh, dass es so schnell mit der Umsetzung geklappt hat“, erklärte der Wintersdorfer Ortsteilbürgermeister Förtsch. Ganz eitel Sonnenschein ist trotzdem nicht. „Wir wollen als Ortsteilrat gern wissen, was die Geräte und die Aufstellung genau gekostet haben. Denn wir glauben nicht, dass hier tatsächlich die im Raum stehenden 18 000 Euro investiert wurden. Sollte dem nicht so sein, dann wäre ja noch Geld für weitere Maßnahmen übrig“, führte Förtsch aus. Keineswegs stammen die Mittel aus einem städtischen Haushalt, der für dieses Jahr ohnehin noch nicht beschlossen ist. Vielmehr handelt es sich um Gelder des Landes aus der Infrastrukturpauschale, die zweckgebunden für Projekte für Kinder eingesetzt werden müssen.

Wann soll Platz wieder nutzbar sein?

Und noch etwas lässt Andreas Förtsch mit dem Kopf schütteln: „Am Sonnabend feiern wir in Pflichtendorf wie schon seit 25 Jahren unser Straßenfest, das der Ortsteilrat ausrichtet. Das wäre doch ein idealer Rahmen, um den neuen Spielplatz einzuweihen. Nur leider haben wir diesbezüglich bis heute noch nichts gehört, ob eine Einweihung vorgesehen ist“, so der Ortsteilbürgermeister am Dienstag.

Udo Pick äußerte sich auf OVZ-Anfrage erst nur ausweichend: „Wir haben nicht geplant, um die Wiederöffnung ein großes Brimborium zu machen. Die alten Spielgeräte sind weggekommen, wir als Stadt haben dort neue aufgestellt und nun soll das in nächster Zeit wieder nutzbar werden. Dazu braucht es aber erst noch einige Abstimmungen.“ Konkret am Sonnabend als schönes Beiprogramm zum traditionellen Straßenfest? „Das muss ich noch klären“, so Pick. Um dann schon kryptisch zu antworten: „Hier handelt es sich nur um einen Ersatz, weil der TÜV gegen die alten Geräte sein Veto eingelegt hat. Das rechtfertigt jedoch keine offizielle Eröffnung.“ Ob der Spielplatz ab Sonnabend wieder genutzt werden kann, ließ Pick allerdings offen.

