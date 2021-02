Neues Geschäft am Altenburger Markt eröffnet am Montag – und schließt eine Lücke

Altenburg

Durch den anhaltend langen und strengen Lockdown prophezeien viele Wirtschaftsfachleute über kurz oder lang ein Ladensterben vor allem in den deutschen Innenstädten. Doch es gibt auch das Gegenteil. So kündet derzeit ein Banner am Altenburger Markt von einer Neueröffnung selbst in schwieriger Zeit. In ein schon seit mehreren Jahren leerstehendes, ehemaliges Modegeschäft wird ab Montag neues Leben einziehen. Zeitungen, Zeitschriften und Tabakwaren werden dort künftig zu haben sein, integriert sind außerdem eine Lottostelle und eine Filiale der Deutschen Post. Letztere zieht aus dem in unmittelbarer Nähe gelegenen Konsum dorthin um.

„Damit wird eine Lücke im Sortiment der Innenstadt geschlossen“, freut sich Immobilienmakler Michael Trommer, in dessen Händen die Neuvermietung des Geschäfts lag. Seit der Schließung der beiden Zeitungsläden in der Baderei und auf dem Markt fehlte ein solches Angebot in der City. Außerdem sei der neue Shop mit rund 100 Quadratmetern deutlich größer als es die anderen beiden waren.

Öffnung trotz Lockdown

Betrieben wird das Geschäft von René Vitzthum, der ein gleich gelagertes schon seit vielen Jahren erfolgreich im Kaufland-Nord führt. „Die Post war auf der Suche nach einem neuen Betreiber und ist auf mich zugekommen“, erzählt Vitzthum. Er sagte zu, machte sich auf die Suche nach einem geeigneten Laden und wurde fündig. Am 1. März geht’s los. Nur beim Lotto könnte es möglicherweise ein paar Tage später werden, da noch die Genehmigung vom Staat aussteht. „Aber die Leute sprechen mich schon seit Tagen reihenweise an und freuen sich, dass es wieder ein solches Geschäft in der Stadt gibt. Da wir zur Grundversorgung gehören, dürfen wir trotz Lockdown öffnen.“

Von Ellen Paul