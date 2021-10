Im Ernstfall schnell handeln können, alles nötige an einem zentralen Ort verfügbar machen: Mit dem neuen Katastrophenschutzlager auf dem Gelände der Altenburger Berufsfeuerwehr ging am Mittwoch eine wichtige Anlaufstelle in Betrieb. Der Bau bringt laut den Verantwortlichen dabei zahlreiche Vorteile für die Retter mit sich.