Göpfersdorf

Im Rahmen des traditionellen Maibaum-Setzens der Freiwilligen Feuerwehr Göpfersdorf trafen sich kürzlich Eltern, Großeltern und zahlreiche Kinder, um den frisch sanierten Spielplatz in Göpfersdorf wieder in Besitz zu nehmen. Nach der kompletten Erneuerung und der Endabnahme durch den TÜV sei der Spielplatz nun wieder uneingeschränkt zum Klettern, Spielen und Toben nutzbar, teilte die Gemeinde per Presseinformartion mit.

Firmen und Bürger packen mit an

Rund 4500 Euro habe das Austauschen der Spielgeräte sowie des Untergrundes insgesamt gekostet, so Bürgermeister Klaus Börngen ( Heimatverein). Initiiert wurde die Maßnahme vom Förderverein Göpfersdorf, der auch einen Teil der Kosten übernahm. Weitere Mittel kamen von der Sparkasse Altenburger Land und der Kommune.

„Auch wenn die Gemeinde einen Anteil an der Finanzierung trug, konnte das Projekt letztlich aber nur durch die Mithilfe und das Engagement vieler umgesetzt werden.“ Unternehmen wie der Landwirtschaftsbetrieb Wachler oder der Leitermann beteiligten sich ebenso, wie Sonja Winkler oder Dirk Schulze, so Börngen. Den Abbau der alten Holz-Spielgeräte und den Aufbau der neuen Kletterstangen, der Rutsche und des Turms übernahmen vor allem Georg Friedemann und Joachim Trenkmann mit Unterstützung einiger Vatis und Opas, so der Bürgermeister weiter, der sich im Namen der Kinder dafür bedankt.

Von ovz