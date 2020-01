Neues Messe-Konzept des Altenburger Landes schlägt ein

Altenburg

Landrat Uwe Melzer ( CDU) hat ein positives Fazit der diesjährigen Präsentation des Altenburger Landes auf der Grünen Woche gezogen. „Wir sind mit einem neuen Konzept reingegangen – ich fand’ das richtig gut“, sagte der Kreischef anlässlich eines Pressegesprächs am Mittwoch. So habe es großen Anklang bei den Besuchern gefunden, dass man kleinen Direktvermarktern die Möglichkeit gegeben habe, sich zu präsentieren. „Es gab Tee und Kräuter zum Anfassen und die Leute konnten in einen Pott Kamille reingreifen.“

Kulinarik und Mitmach-Angebote ziehen

Wie der Wirtschaftsförderer des Landkreises, Michael Apel, ergänzte, habe man neben dem Thüringer Interessenverband der Gewürz- und Heilkräuter auch Wurst der Straußenfarm Burkhardt aus Hartha und Huckelkuchen der Altenburger Traditionsbäckerei Strobel sowie Altenburger Bier und Schwarzgebrannten zum Probieren vor Ort gehabt. Ergänzt wurde das Ganze durch ein Schätzspiel des Residenzschlosses Altenburg, bei dem man Familienkarten für die Playmobil-Ausstellung gewinnen konnte.

Kreis will Gelegenheiten für Besuche schaffen

Dennoch seien die Skatkarten oft der Türöffner gewesen, weil dies viele Besucher mit Altenburg verbinden, so Apel. Dies müsse man nutzen, um Gelegenheiten zu schaffen, ins Altenburger Land zu kommen. Dafür hatte man in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband ein spezielles Messeangebot für Touristen samt Preisnachlass vorbereitet. „Damit nähern wir uns der Messbarkeit der Messe-Präsentation“, erklärte Apel. „Denn wir wollen zeigen, was es uns die Grüne Woche bringt.“ Dies könne man am Ende des Jahres, wenn der Rücklauf der Angebotsflyer ausgezählt werde.

Von Thomas Haegeler