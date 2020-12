Neues ÖPNV-Konzept fürs Altenburger Land muss warten

Altenburger Land

Das Coronavirus hat in diesem Jahr bereits den Zeitplan einiger Projekte über den Haufen geworfen. Nun kommt noch ein weiteres dazu: Bereits Mitte November sollte im Kreisausschuss die zweite Stufe des ÖPNV-Projekts „Regionalverkehr verbindet“ besprochen werden. Das Kooperationsprojekt des Landkreises, der Stadt Schmölln, der Thüsac und des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes sollte in drei Stufen einen zukunftsfähigen Regionalverkehr im Landkreis etablieren. Die erste Stufe war bereits 2018 in Form eines ausgebauten Schmöllner Stadtverkehrs etabliert worden.

Nun wäre eigentlich die zweite Stufe an der Reihe, die den gesamten südlichen Landkreis umfassen soll. Die Projektplanung ist bereits abgeschlossen, vergangene Woche sollte im Kreisausschuss über die Umsetzung diskutiert werden. Nun kommt jedoch alles anders: Da es durch die Corona-Pandemie mit großer Wahrscheinlichkeit zu Verzögerungen im ursprünglichen Zeitplan kommen würde, verschob Landrat Uwe Melzer ( CDU) die Diskussion. Statt in zwei getrennten Etappen sollen die Planungen für den südlichen und den nördlichen Landkreis nun doch gemeinsam vorgestellt und umgesetzt werden. Auf OVZ-Anfrage erklärte das Landratsamt, dass die Thüsac nun mit der Planung für den Norden rund um die Stadt Altenburg beginne. Mit einer Vorstellung der Ergebnisse könne dann Ende 2021/Anfang 2022 gerechnet werden.

Projekt nach Bausteinprinzip

Das soll jedoch nicht bedeuten, dass das Projekt nun auf die lange Bank geschoben wird. Landrat Uwe Melzer ( CDU) betonte bei der Kreistagssitzung erneut die Wichtigkeit eines zukunftsfähigen ÖPNV: „Dieses Projekt wird dazu beitragen, das Altenburger Land zu einem Pilotlandkreis für die Zukunft zu werden zu lassen.“

Und wie wird diese Zukunft gestaltet? Nach einem zunächst für diese zweite Stufe geplanten Bausteinprinzip, das einfaches Umsteigen zwischen Bussen sowie zwischen Bus und Zug ermöglichen und Wohn- sowie Gewerbegebiete besser anbinden soll.

„Basis“: Um die beiden Hauptknotenpunkte Schmölln und Altenburg im sogenannten Hauptnetz sollen montags bis freitags zwischen 5 und 17 Uhr zwölf Busse im Ein- und ein Bus im Zweistundentakt verkehren. Dazu sollen einzelne Fahrten am Wochenende kommen. „Orte wie Gößnitz, Dobitschen, Meuselwitz und Langenleuba-Niederhain sind genauso im Hauptnetz angebunden wie Lumpzig, Thonhausen, Heyersdorf, Ehrenhain und Klausa“, wird dazu in den Planungsunterlagen ausgeführt.

„Abenderweiterung“: Für Familien und Pendler kann dieser Baustein das Basisangebot werktags bis 22 Uhr ausdehnen – entweder mit klassischen Linienfahrten oder einem Rufbus, der jedoch nur nach telefonischer Absprache alle zwei Stunden fährt.

„Wochenenderweiterung“: Busse im Ein- und Zweistundentakt sind am Wochenende mit je acht Fahrten je Richtung zwischen 8 und 20 Uhr unterwegs . Abhängig von der Nachfrage kann auch lediglich ein Rufbus eingesetzt werden.

„Nachbarschaftsverkehr“: Fahrten in die angrenzenden Wirtschaftsstandorte Gera, Crimmitschau und Meerane von Montag bis Samstag.

„Kleine Ortschaften“: Mit einem Rufbus können im Zweistundentakt Siedlungen und kleinere Ortschaften außerhalb des Hauptnetzes angesteuert werden – werktags zwischen 6 und 17 Uhr, im Abendverkehr zwischen 17 und 22 Uhr, am Wochenende zwischen 8 und 20 Uhr.

Falls alle Bausteine eingesetzt werden und der Rufbus jeweils zu 100 Prozent abgefragt wird, läge der fällige Betriebskostenzuschuss nach Angaben der Kreisverwaltung bei rund 6,5 Millionen Euro.

Von Robin Knies und André Pitz