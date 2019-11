Neues Outfit für Rositzer Floriansjünger

Rositz

Farblich hat sich in den zurückliegenden Wochen am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Rositz einiges getan. Eine ortsansässige Malerfirma gestaltete sowohl die Fassade des 2005 eingeweihten Depots wie auch das seit 2017 in unmittelbarer Nachbarschaft mit viel Eigenleistung der Kameraden errichtete Jugendfeuerwehr-Gerätehaus farblich einheitlich in einem grau-roten Anstrich. „Jetzt haben wir hier an der Werksallee einen harmonischen Gesamtkomplex“, freute sich auch Bauamtsleiterin Katja Petzold.

Riss-Sanierung ist normal

An dem 14 Jahre stehenden Depot der Floriansjünger waren ohnehin erste Sanierungsarbeiten notwendig, da sich – normal für einen solchen Bau – so genannte Setzungsrisse gebildet hatten. Nicht nur die Risse wurden gefüllt. Das Gebäude erhielt ebenfalls gleich noch eine neue Wärmedämmung.

Damit jeder gleich weiß, wo man ist: „Freiwillige Feuerwehr Rositz“ steht neuerdings am Gerätehaus. Quelle: Mario Jahn

Unübersehbar ist auch das neue Jugendfeuerwehrgerätehaus. Die Idee dazu kam aus den Reihen der Feuerwehr selber, die auch zahlreiche Arbeiten in Eigenleistungen übernahm. „Der Rohbau erfolgte 2017, ein Jahr später der Innenausbau“, blickt die Bauamtschefin zurück. In diesem Jahr konnte nun der finale Bauabschnitt angegangen werden – der Außenputz nebst farblicher Gestaltung.

Domizil für Nachwuchs ist Unikum

Dass der Feuerwehrnachwuchs in der einstigen Chemiearbeitergemeinde nun ein eigenes Domizil hat, ist im Kreis schon ein Unikum. „Die Pläne reichen gut drei Jahre zurück. Schon damals wurden die Unterstell- und Lagermöglichkeiten im eigentlichen Depot knapp, weil auch laufend neue Ausrüstungsgegenstände und Ausstattungen dazu gekommen sind“, so der Rositzer Ortsbrandmeister Stefan Kirchner. Die acht mal zehn Meter messende neue Unterstellmöglichkeit entspannt das Platzproblem immens. Aktuell gehören der örtlichen Nachwuchsabteilung 14 Kinder und Jugendliche an, die sich jeden Donnerstag in ihren Ausbildungen auf den aktiven Feuerwehrdienst vorbereiten.

Viele Eigenleistungen der Kameraden

Alles in allem kosteten Neubau und Riss-Sanierung die Gemeinde runde 32 500 Euro. Hinzu kommen 25 200 Euro Förder- und Lottomittel vom Freistaat. „Besonderer Dank geht hier an unseren Feuerwehrverein, der nicht nur Fördermittel in Höhe von 6500 Euro einwarb, sondern weitere 5000 Euro bereit stellte. Hinzu kommen die Kameraden der Einsatzabteilung, die mit dem Verein zusammen Eigenleistungen im Gegenwert von rund 10 000 Euro erbrachten“, so Kirchner. Ebenfalls explizit hebt der Ortsbrandmeister an dieser Stelle die Gemeinde sowie das Bauamt hervor, die sich bei dem Projekt richtig ins Zeug legten. „Hier zeigt sich an einem praktischen Beispiel, dass man den hohen Stellenwert des Ehrenamtes tatsächlich würdigt und auch unterstützt.“

Von Jörg Wolf