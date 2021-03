Neues Testzentrum in Altenburg öffnet nicht mehr in dieser Woche

Altenburg

Das neue Corona-Testzentrum im Gebäude der Altenburger Volkshochschule kann nicht, wie von der Kreisverwaltung ursprünglich geplant, schon in dieser Woche starten (LVZ berichtete). Das teilte das Landratsamt am Mittwoch mit. Derzeit laufen noch letzte Bauarbeiten. Nach Angaben der Kreisverwaltung soll der Betrieb „in wenigen Tagen“ starten, heißt es in einer Pressemitteilung. Ein genauer Termin wurde nicht genannt.

54 Neuinfektionen, sieben weitere Todesopfer

Mit 54 gemeldeten Neuinfektionen ergibt sich eine 7-Tage-Inzidenz von 203,6, hieß es am Mittwoch aus dem Gesundheitsamt. Sieben weitere mit dem Coronavirus infizierte Menschen sind verstorben.

Bei den neuen Sterbefällen handelt es sich um sechs Seniorinnen und Senioren, die in der Zeit von Ende Januar bis Mitte Februar verstarben, fünf von ihnen in einer Pflegeeinrichtung. Nicht überlebt hat zudem eine 53-jährige Frau ihre Coronainfektion. Dem Gesundheitsamt wurden die Totenscheine erst jetzt zugestellt, so dass die Sterbefälle erst jetzt mit in die Statistik eingehen.

Zahl der stationären Behandlungen steigt weiter

Weiter ansteigend ist die Zahl derer, die mit einem schweren Covid-19-Verlauf stationär behandelt werden müssen. Von derzeit 26 im Krankenhaus liegenden Patienten müssen fünf intensivmedizinisch versorgt werden. Nach Aussage des Klinikums Altenburger Land sind die stationär zu behandelnden Patienten derzeit im Schnitt zwischen 60 und 80 Jahre alt und damit jünger als in den zurückliegenden Monaten.

Die neuen Infektionen sind wieder über das Kreisgebiet verstreut. Am Friedrichgymnasium Altenburg hat sich die Zahl der Infizierten auf drei erhöht, in der Grundschule Karolinum Altenburg auf fünf und in der Kita Bummi Schmölln auf zwei. Eine Neuinfektion wird aus der Grundschule Posa gemeldet.

Ebenso weiter ansteigend ist die Zahl der im Labor nachgewiesenen Mutationen. Bisher festgestellt wurden 219 Mutationen, wovon es sich in 76 Fällen um die besorgniserregende britische Variante handelt.

Kostenlose Schnelltests weiter möglich

Kostenlose Schnelltests sind weiterhin möglich beim Gesundheitsamt in der Lindenaustraße 31 in Altenburg. Montag bis Freitag können Bürgerinnen und Bürger hier einmal pro Woche einen kostenlosen Schnelltest bekommen: montags in der Zeit von 14 bis 17 Uhr, dienstags bis freitags in der Zeit von 13 bis 17 Uhr. Dafür erforderlich ist eine telefonische Terminvereinbarung unter der Rufnummer 03447 586444. Die Hotline ist Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 11 Uhr geschaltet.

Von LVZ