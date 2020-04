Altenburg

Das Beste draus machen – diese Devise wird in diesen Tagen auch im Altenburger Inselzoo beherzigt. Um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen, musste der Tierpark bekanntlich ebenfalls geschlossen werden. Die Zeit ohne Besucher wird nun genutzt, um einige aufwendigere Arbeiten durchzuführen.

Auch die Wege bringt das Zoo-Team derzeit umfassend in Schuss. Quelle: Ronny Seifarth

Was regelmäßige Besucher nach der Wiedereröffnung des Zoos sicher schnell bemerken werden: Die Wege sehen aus wie neu. Der Grund: Sie sind mit Steinsand befüllt worden. Auch die Futterautomaten haben einen neuen Anstrich erhalten. Von weiteren Projekten profitieren einige der Tiergehege. So haben die Erdmännchen und das Stachelschwein gewissermaßen neue Möbel erhalten: große Baumstämme liegen nun in den Freigehegen. Und auch die Voliere der Graupapageien wurde renoviert.

Wer die neuen Wege und Gehege mit eigenen Augen sehen möchte, muss sich noch bis nach Ostern gedulden: Die Schließung des Inselzoos dauert voraussichtlich bis zum 19. April.

