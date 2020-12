Neun weitere Covid-19-Tote im Altenburger Land binnen eines Tages

Altenburg

Die Zahl der Todesopfer im Altenburger Land im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ist am Mittwoch stärker als je zuvor gestiegen. Neun weitere mit dem Coronavirus infizierte Seniorinnen und Senioren sind verstorben, teilte das Landratsamt mit. Die Zahl der Covid-19-Toten im Landkreis erhöhte sich damit auf 29. Das Gesundheitsamt registrierte von Dienstag zu Mittwoch 60 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder über die Schwelle von 500 gestiegen, liegt aktuell bei 508.

Weitere Infektionen in Pflegeheimen

In mehreren Einrichtungen, die bereits von Infektionen betroffen waren, habe sich die Zahl der Erkrankten weiter erhöht, berichtete das Landratsamt. Dazu zählen unter anderem das DRK-Pflegeheim Albert Schweitzer in Altenburg-Nord mit nun insgesamt 112 Fällen, das Pflegeheim „Am Brauereiteich“ Schmölln mit insgesamt 39 Infizierten sowie das Betreute Wohnen Stadtcafé Gößnitz (34), das Pflegeheim Hospitalstift Altenburg (27) und das Pflegeheim Lucka (32). Außerdem erhöhte sich die Zahl der Ansteckungen in den Kindergärten „Am Spielplatz“ in Altenburg und Wintersdorf auf je zwei, in der Kita Monstab auf drei.

Von LVZ