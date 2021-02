Neunjährige aus Rositz nach sexuellen Übergriffen des Großonkels schwer traumatisiert

Gera/Rositz

Im Prozess gegen einen 65-Jährigen aus Hohenmölsen wegen des schweren sexuellen Missbrauchs einer Grundschülerin aus Rositz sind am Fortsetzungstermin am Donnerstag vor dem Landgericht Gera weitere erschütternde Details bekannt geworden.

So sei das mittlerweile neunjährige Mädchen schwer traumatisiert und müsse medizinisch behandelt werden. Das berichtete die Mutter des Kindes, die unter Tränen von permanenten Angstzuständen, Schlaflosigkeit und Weinkrämpfen sprach, unter der ihr Kind seit den Übergriffen leide.

Anzeige

Außerdem habe sie Schuldgefühle, weil der Täter, ein Onkel der Mutter, stets darauf gedrungen habe, dass die Übergriffe auf das Mädchen ein beiderseitiges Geheimnis bleiben sollten und sie dieses nun gelüftet habe. „Sie hat ständig Angst, dass er wiederkommt“, sagte die 42-Jährige. Auch habe sie sich in der Schule teils drastisch verschlechtert und müsse Medikamente nehmen. Um nicht ständig an die Taten erinnert zu werden, musste die Familien neue Möbel für das Kinderzimmer anschaffen.

Zuwendung auch mit Geschenken erkauft

Nach ihrer Aussage haben die Übergriffe nach einem Umzug nach Rositz im Herbst 2019 begonnen, bei dem ihr Onkel geholfen und seither in der neuen Wohnung öfter, zuweilen täglich übernachtet habe. Seitdem muss er sich ein Vertrauensverhältnis zu seiner Großnichte aufgebaut haben, das auch mit ständigen Geld- oder anderen Geschenken unterfüttert wurde. Die Drohung, diese Zuwendungen zu entziehen, solle ein Druckmittel gewesen sein, damit sich das Mädchen weiterhin hergibt. Die Bitte, dass der Angeklagte in Rositz übernachten dürfe, sei auch von der Achtjährigen vorgetragen worden, sagte die Mutter. „Ich hatte dabei keinerlei Bedenken, denn ich habe so etwas nie erwartet.“ Denn ihr Onkel habe sich über sexuelle Misshandlungen Minderjähriger, die in der Zeitung standen, stets aufgeregt. Sie schöpfte selbst dann keinen Verdacht, als sie Beide dabei ertappte, wie sie gemeinsam in einem Bett lagen.

Videoaufzeichnungen bringen Vorfälle ans Licht

Denn übernachtet hatte der Angeklagte stets im Kinderzimmer. „Da bin ich dann auch laut geworden und habe gefragt, was das soll.“ Die gemeinsamen Übernachtungen des Opfers und seines Peinigers in einem Zimmer fanden ebenso in der Wohnung des Lebensgefährten der Mutter in Meuselwitz statt. „Ich habe nichts gemerkt und nichts gesehen“, sagte der Mann am Donnerstag als Zeuge vor Gericht.

Auf die Schliche kam die Mutter ihrem Verwandten, als sie viel später, etwa im Juli 2020, eine Kamera installierte, um das Mädchen zu beobachten, weil es nachts oft wach wurde und deswegen in Therapie war. Als einer der Übergriffe schließlich gefilmt und dann angesehen wurde, verständigte ihr Sohn die Polizei.

In einem geschlossenen Vergleich will der Angeklagte ein Schmerzensgeld in Höhe von 10 000 Euro für das Kind zahlen. Das tut er, obwohl gegen ihn wegen Schulden im mittleren fünfstelligen Bereich ein Insolvenzverfahren in Vorbereitung ist, hieß es. Sind bis Ende 2025 schon 7000 Euro beglichen, wird ihm der Rest erlassen.

Von Jens Rosenkranz