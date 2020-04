Neuposa ist ein außergewöhnliches Dorf. Es wurde erst 1920 für Bergarbeiter gegründet. Das zeigt sich noch heute in den Straßen, die mehr an eine Vorstadtsiedlung erinnern als an ein Dorf im ländlichen Altenburger Land. Auch wenn inzwischen ohne Auto in Neuposa nichts geht, lieben die Einwohner den Starkenberger Ortsteil.