Altenburger Land

Es geht wieder los. Zumindest für die Jüngsten. Vor den Toren der Grundschulen war am Montag seit Langem wieder Bewegung und Kinderlachen. Und in den Kindergärten, die in den vergangenen Wochen mit Notbetreuung durchschnittlich nur zur Hälfte belegt waren, gab‘s wieder volles Haus.

So lange die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen im Altenburger Land unter 150 bleibt, dürfen die Kitas und Grundschulen wieder öffnen. Erst ab 150 empfiehlt das Gesundheitsministerium die Schließung per Allgemeinverfügung des Landrates, ab 200 setzt der Freistaat die Schließung durch. Am Montag lag der Inzidenzwert bei 104, stand der Öffnung nichts im Wege.

Mund-Nase-Bedeckung auch im Klassenraum

Kurz zuvor allerdings hatte es in der Elternschaft im Altenburger Land noch mal mächtig rumort. Nach LVZ-Informationen hatte das Bildungsministerium die Schulleitungen sehr kurzfristig am Freitag angewiesen, eine Maskenpflicht ab Klasse eins nicht nur auf den Schulfluren, sondern auch im Unterricht durchzusetzen. Am Montag folgte die etwas abgemilderte Fassung: Mund-Nase-Bedeckungen im Klassenraum nur dort, wo die 1,5 Meter Abstand im Unterricht nicht eingehalten werden können. Auf eine ganze Reihe Schulen im Landkreis trifft das allerdings zu.

Elternsprecher überbringt Information

„Die Information überbrachte zum Wochenende der Elternsprecher: Wir sollen den Kindern am Montag genügend Masken mitgeben, weil sie die den ganzen Tag über tragen müssen“, berichtete Elisa Beyer, die ihren neunjährigen Sohn an der Grundschule Meuselwitz hat. Die Brossenerin traf das, wie andere Eltern auch, völlig unerwartet – schließlich galt die Maskenpflicht im Unterricht bislang erst ab Klasse 7. „Ich habe sofort E-Mails an Landratsamt, Schulamt und Bildungsministerium geschickt, um die Sache aufzuklären, doch in den Antworten haben sich Ämter und Ministerium die Verantwortung gegenseitig zugeschoben.“

Sie habe große Bedenken, dass ihr Drittklässler – noch dazu mit einer gesundheitlichen Einschränkung – den ganzen Tag mit der Maske klarkomme, schilderte Elisa Beyer. Trotzdem schickte sie ihn am Montag in die Schule. „Weil die sozialen Kontakte wichtig sind und er sich so darauf gefreut hat.“

Wiedersehensfreude überwiegt

Generell überwog am Montag an den Grundschulen im Landkreis die Freude darüber, die Schüler wieder persönlich im Klassenzimmer begrüßen zu können. Man sei, ebenso wie die Eltern, vor allem froh, dass die Kinder wieder in einen geregelten Schulalltag übergehen können, sagte Steffen Naundorf, Leiter der Altenburger Martin-Luther-Grundschule. Und der Zuspruch vor Ort war groß: Nur vereinzelt nahmen Eltern die ausgesetzte Schulpräsenzpflicht in Anspruch, größtenteils wurden die gewohnten Klassenstärken erreicht. Gleiches Bild auch in den Kindergärten: Gut und gerne 95 Prozent der normalen Auslastung seien erreicht worden, berichtete Cornelia Schulze, Bereichsleiterin beim freien Kitaträger Awo.

Gestaffelter Unterrichtsstart

Dennoch sind die Auswirkungen der Pandemie allerorten weiterhin spürbar. So startete der Unterricht an den Grundschulen gestaffelt, trudelten die Schüler strikt getrennt in den Gebäuden ein – als erstes starteten die Viertklässler, zuletzt folgten die ersten Klassen. In den Kitas, wo das Betretungsverbot weiter Bestand hat, gaben Eltern ihre Kinder am Tor ab. Unterrichtet und betreut wurde in festen Gruppen und festen Zeitfenstern. Trotz des gestiegenen Organisationsaufwands lief der Start jedoch recht entspannt ab, schätzte zum Beispiel Uta Herfurth, Leiterin der Wintersdorfer Grundschule, ein.

Jetzt wird der Wissensstand erfasst

In den Gebäuden selbst gelten die bekannten Hygienekonzepte. Nicht nur die Schüler müssen, wenn Abstände nicht eingehalten werden können, Mund und Nase wenigstens mit einem Tuch bedecken – auch die Lehrer treten mit Mund-Nasen-Schutz ans Pult. „Wir haben die Kinder zum Start über das Thema Masken belehrt, können aber in unseren Klassenräumen den geforderten Abstand so weit einhalten“, berichtete Uta Herfurth.

In den kommenden Tagen werde nun der Wissensstand der Kinder nach dem wochenlangen Homeschooling erfasst, erklärte Steffen Naundorf. Sei das erfolgt, könnten zumindest für die älteren Jahrgänge die ersten Leistungskontrollen anstehen. Noten sammeln, bevor womöglich die nächste Schließung kommt.

Grundschule Wintersdorf kooperiert mit Arztpraxis

Bemängelt wird von Eltern und Lehrern, dass eine umfassende Teststrategie für die Schüler weiterhin fehlt. Nur für Abschlussklassen an weiterführenden Schulen kommen organisierte Testteams in die Bildungsstätten. Lehrer müssen sich oftmals selbst um entsprechende Tests bemühen. Zumindest in Wintersdorf konnte aber eine Lösung gefunden werden: „Wir kooperieren mit einer Arztpraxis, die unser Personal einmal die Woche testet“, so Schulleiterin Herfurth.

Nicht zuletzt deshalb und wegen der nach wie vor hohen Inzidenz im Kreis macht sich unter manchen Pädagogen auch Skepsis breit. „Einige haben schon Bedenken wegen einer möglichen Ansteckung“, berichtet Herfurth. „Ich hätte es begrüßt, wenn wir noch eine oder zwei Wochen gewartet hätten, bis die Inzidenz verlässlich unter 100 gefallen ist.“ Stattdessen könne nach derzeitiger Lage eine baldige erneute Schließung wohl nicht ausgeschlossen werden.

Wunsch nach Impfung für Kita-Personal und Lehrkräfte

Umso mehr brauche es nun Zuverlässigkeit und Verständlichkeit bei den Regelungen, mahnt Awo-Bereichsleiterin Schulze an. „Ich kann jede Familie verstehen, die wieder auf Arbeit gehen will und die Betreuung des Kindes verlässlich abgesichert wissen will“, betont sie. Umso wichtiger sei es da, auch für Sicherheit im pädagogischen Bereich zu sorgen. „Ich wäre sehr dafür, dass pädagogische Fachkräfte in der Impfpriorisierung nach oben rutschen.“

Ein Tenor, in den auch Jürgen Stark, Schulleiter an der Meuselwitzer Regelschule, einstimmt, dessen Einrichtung zumindest teilweise in der kommenden Woche in den Regelbetrieb starten soll. „Sicher, es würde für Schüler und Lehrer vieles vereinfachen, wenn wir wieder normal unterrichten können“, führt er aus. Allerdings brauche es dafür eben Verlässlichkeit in den politischen Festlegungen – und einen erhöhten Schutz fürs Personal, etwa durch Impfungen.

Von Bastian Fischer und Kay Würker