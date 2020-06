Neustart in Gößnitz am Wochenende: Nörgelsäcke dürfen wieder nörgeln

Gößnitz/Garbisdorf

Lachen verboten. Auf diesen so kurzen wie traurigen Nenner lässt sich die Corona-Zeit bringen, wenn es um die Thüringer Kabaretts geht. Und so mussten auch die Gößnitzer Nörgelsäcke Mitte März die Schotten dicht machen – bis heute. Zwar wären unter den aktuell geltenden Lockerungen Indoor-Veranstaltungen in der Dammstraße wieder möglich, sind allerdings bei vorgeschriebenen neun Quadratmetern Platzkapazität pro Gast ein Witz mit wenig Lach-Potenzial. Doch jetzt beginnt zum Glück die Open-Air-Saison! Und angesichts inzwischen eingeholter behördlicher Zustimmung dürften die Fans der „Nörgler“ aus der Pleißestadt dann doch wieder gut lachen haben.

„Irgendwas mit Geld“ zum Neubeginn

„Wir sind sehr optimistisch, dass es auch unter den neuen, logischerweise veränderten Modalitäten funktioniert“, freut sich Kabarett-Chef Markus Tanger mit seinem Team auf den Wiederbeginn. Los geht’s schon an diesem Wochenende im Gößnitzer Pfarrhof mit dem Programm „Irgendwas mit Geld“. Der Sonnabend ist bereits ausverkauft. „Unsere Stammgäste hatten schon weit vor der Pandemie Tickets reserviert. Bei Einhaltung der Abstandsregeln war das Limit von maximal 50 Zuschauern schnell erreicht. Deshalb bieten wir in Gößnitz zum ersten Mal am Sonntag eine Zusatzvorstellung“, so Tanger. Und: Die Freiwillige Feuerwehr sorgt bei Bedarf für ein Regendach im Pfarrhof.

Anzeige

Sommerkabarett im Quellenhof

Garbisdorf folgt dann am dritten und vierten Juli-Wochenende, traditionell wieder freitags bis sonntags. Allerdings macht auch hier Corona so einiges neu. Die Schlechtwetter-Variante scheidet aufgrund genannter Platzvorgaben aus. „Die Haferscheune misst 90 Quadratmeter. Ziehen wir Künstler und Techniker ab, könnten wir noch vor sechs Zuschauern spielen“, rechnet Tanger vor. Deshalb findet das Sommerkabarett zum ersten Mal nicht hinter der Haferscheune, sondern im weitgehend fertiggestellten Innenhof des Quellenhof-Areals statt.

Weitere LVZ+ Artikel

Um auch bei schlechtem Wetter nicht absagen zu müssen, wird der Hof ebenso wie in Gößnitz bei Regen überdacht. Der Bürgermeister von Göpfersdorf, Klaus Börngen, hat hier die Unterstützung der Gemeinde zugesagt. Denn eine Überdachung von einem professionellen Anbieter zu leihen, würde die ohnehin geringer ausfallenden Einnahmen weiter empfindlich schmälern.

Das Steak kommt an den Stuhl

Maximal 70 Zuschauer dürfen Platz nehmen, während in den Vorjahren bei schönem Wetter durchaus bis zu 120 gezählt wurden. Glücklicherweise ist zumindest das Catering weiter möglich – eine wichtige Einnahmequelle der Allround-Kabarettisten. „Man darf sich seine Roster oder sein Steak aber nicht mehr selbst am Bratstand holen. Wir bedienen diesmal komplett“, so der Chef, der bekanntlich höchstselbst einen wieselflinken Ober gibt. Insgesamt sechsmal heißen die Nörgelsäcke ihre Gäste im „Kaff der guten Hoffnung“ – womit nicht Garbisdorf gemeint ist! – willkommen.

Wie man unter Corona-Bedingungen sehenswertes Kabarett macht, zeigen sie übrigens bereits seit Wochenbeginn in ihrer Dependance auf der Insel Rügen. Allerdings sind die Regularien in Meck-Pomm nicht so hart wie im grünen Herzen Deutschlands, so dass in der „Lachmöwe“ in Baabe im Saal gespielt werden kann. „Die gelichteten Reihen waren anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, aber es funktioniert“, zeigt sich Tanger zufrieden. Urlauber sind eben doch eine sichere Bank. Im benachbarten Gera hingegen bemühten sich die Pleißestädter vier Jahre vergebens, mit einer dritten Spielstätte, dem „Lachgeschäft“, Fuß zu fassen. Es hat nicht funktioniert, hat sich nicht gerechnet. Am 31. Dezember 2019 fiel der letzte Vorhang.

Neustart im September

Die Nörgelsäcke wollen sich nun wieder vorrangig auf ihr Hauptgeschäft konzentrieren, und das ist nun mal Gößnitz. „Wir planen trotz aller Unwägbarkeiten einen Neustart ab September mit hoffentlich wenigstens der Hälfte der sonst üblichen Zuschauerkapazität“, sagt Markus Tanger.

Karten für die Vorstellungen im Pfarrhof Gößnitz am 28. Juni, 20 Uhr, sowie in Garbisdorf vom 17. bis 19 Juli und 24. bis 26. Juli (sonntags um 19 Uhr, sonst 20 Uhr), gibt es unter anderem im Fotohaus Engemann Gößnitz, in der Tourismus-Information Altenburger Land am Markt 10 in Altenburg, im Bürgerservice Schmölln sowie online unter der Adresse www.kabarett-noergelsäcke.de.

Von Ellen Paul