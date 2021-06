Altenburg/Erfurt

Im politischen Erfurt gibt es derzeit nur ein Thema: Klappt das mit der Auflösung des Landtags und kommt es dadurch am 26. September zu vorzeitigen Neuwahlen? Das hatte man im Gremium nach dem Rücktritt des mit AfD-Stimmen gewählten Kurzzeit-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP) und der Wiederwahl Bodo Ramelows (Linke) als Chef einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung mit der CDU zumindest so besprochen.

Zippel unterschreibt für Auflösungsantrag

Doch bei den Christdemokraten gibt es Abgeordnete, die den Landtag nicht auflösen wollen. Hinter vorgehaltener Hand wispern vermeintlich wissende Stimmen von mehr als vier CDU-Abweichlern. Und: Zu denen soll angeblich auch der Altenburger Christoph Zippel gehören. Ein Anruf bei dem 38-Jährigen bringt Klarheit und ein lautes Lachen. „Ich bin einer derer, die sich darum gerissen haben, für die Auflösung zu unterschreiben“, sagte der CDU-Kreischef mit Bezug auf die zehn Unterschriften, die seine Fraktion zum verfassungsgemäßen Auflösungsantrag, den 30 Abgeordnete zeichnen müssen, beitragen wird.

Altenburger CDU-Mann: „Parlament wie gelähmt“

Die Abstimmung darüber, die derzeit für den 19. Juli geplant ist, und die daraus folgenden Neuwahlen hält Zippel für „absolut notwendig. Die Bürger erwarten das, wir haben es zugesagt, wollen es und können nicht mehr so weitermachen wie bisher“, begründet der Parlamentarier seinen Standpunkt. Es gelte, den Auftrag an den Wähler zurückzugeben. „Das Parlament ist wie gelähmt, es ist keine Einigung zu Themen mehr möglich.“ Zudem gebe es in der Partei eine klare Beschlusslage. „Auch der CDU-Kreisverband ist dafür.“ Daher werde er für eine Auflösung stimmen.

Alles hängt an einer Stimme

Nötig ist dafür eine Zweidrittel-Mehrheit, die mit 60 Stimmen erreicht wird. Die rot-rot-grüne Minderheitskoalition verfügt selbst über 42 Stimmen, die CDU hat 21 Mandate. Allerdings hatten vier Fraktionsmitglieder der Christdemokraten erklärt, nicht für eine Selbstauflösung des Parlaments zu stimmen. Die Rettung versprach dann Ende Mai die Abgeordnete Ute Bergner, die ihre FDP-Mitgliedschaft derzeit ruhen lässt – und entgegen ihrer Fraktion für den Antrag votieren will. Voraussetzung dafür ist aber, dass die CDU-Abweichler keinen Zuwachs erfahren.

Von Thomas Haegeler