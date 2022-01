Seit einem Jahr wird im Altenburger Land gegen Covid-19 geimpft. Ein Jahr lang blieben viele der Spritze gegenüber skeptisch eingestellt. Doch nach und nach entscheiden sich vor allem junge Leute für die Erstimpfung. Das hat klare Gründe, wie Betroffene bei einer Impfaktion am Freitag schilderten.

Nicht ganz freiwillig: Warum sich Zögernde in Altenburg nun für die Erstimpfung entscheiden

