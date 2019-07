Langenleuba-Niederhain

Mit seinen über 300 Mitgliedern und acht Abteilungen ist der Sportverein (SV) Langenleuba-Niederhain 1949 die Basis des dörflichen Lebens. Das findet Bürgermeister Carsten Helbig ( SPD), der zugleich Chef des Karnevalsclubs ist, der eine Abteilung des SV ist. In diesem Jahr begeht der Sportverein nun sein 70-jähriges Bestehen. „Ein großes zentrales Fest ist aber nicht vorgesehen. Das ließ sich bei der Vielzahl der Termine nicht unter einen Hut bekommen. Deshalb feiert jede Abteilung im Rahmen ihrer traditionellen Veranstaltungen“, sagt Vereinschefin Silvia Kunze. Eigentlich sei ja vor 70 Jahren – am 16. Dezember 1949 – in Langenleuba-Niederhain auch lediglich eine Sportgemeinschaft wieder gegründet worden.

Im Jahr 1994 ging es wieder los

Die Tradition des vereinsmäßigen Turnens in Langenleuba-Niederhain reicht nämlich bedeutend weiter zurück. „Bis ins Jahr 1878“, sagt Sylke Helbig. In den Vorkriegsjahren entwickelte sich das Sporttreiben stetig und wurde größer, sowohl was die Mitgliederzahlen in den Vereinen im Ort als auch deren Erfolge betrifft. Noch heute ist etwa Georg Friedemann den Niederhainern ein Begriff, der nach erfolgreichen Hobbyradrennen eine Stelle als professioneller Werksrennfahrer bei Diamant bekam. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs kamen dann aber alle Aktivitäten zum Erliegen. Erst 1949 dachten die ersten Niederhainer wieder ans organisierte Sporttreiben in der Freizeit.

„Damals wurde dafür aber ein Sportplatz gebraucht. Nach der Besichtigung des Platzes am Leinawald, der heute noch genutzt wird, wurde der Verein gegründet“, zitiert Helbig die Chronik des Ortes. Mit den Abteilungen Judo, Tischtennis, Fußball und Radball – später kam noch die Sektion Frauenturnen dazu – ging es los, und der Verein erreichte bis in die 80er-Jahre eine Mitgliederzahl von über 500. Sportliche Erfolge blieben natürlich ebenfalls nicht aus. Vor allem im Kinder- und Jugendbereich konnten die Niederhainer oft bei Meisterschaften und Spartakiaden Medaillen abräumen. „Und wir waren immer mit in Leipzig beim Turn- und Sportfest als Teil der Tribünenbilder dabei“, so Helbig.

Nach der Wende ging es erst langsam wieder bergauf

Ein Einschnitt war auch für den Niederhainer Verein die Wende. „Unter anderem haben sich damals die Fußballer von uns getrennt“, so Silvia Kunze. Im Jahr 1992 bestand der Verein dann noch aus 200 Leuten. Damit ging’s weiter und auch wieder eine Stück bergauf. Heute sind die Radballer wieder besonders erfolgreich und nehmen am Wettkampfbetrieb teil, genau wie die Tischtennisspieler und die Volleyballer. Und die Judoka ihrerseits fahren regelmäßig zu Turnieren.

Doch eigentlich gehe es beim SV Niederhain 1949 um mehr als Sport, darin sind die Carsten und Sylke Helbig mit ihrer Vereinschefin einig. Und das nicht nur, weil der örtliche Karnevalsverein eine Abteilung des SV ist. Der Verein sei vielmehr der soziale Treffpunkt im Ort. „Gerade für die Älteren im Ort ist das ein ganz wichtiger Aspekt“, weiß Silvia Kunze. Doch auch für die Jüngeren sei das gemeinsame Sich-Fit-Halten nicht nur für den Körper gesund. Nicht zuletzt deswegen wünschen sich die drei langjährigen SV-Mitglieder, dass ihr Verein auch in Zukunft Bestand hat. „Dass sich immer wieder Jungen und Mädchen finden für unsere Nachwuchsabteilungen – und das wir jederzeit genügend Mitglieder haben, die sich als Betreuer und Trainer im Verein um die Sportler kümmern“, so Silvia Kunze.

Von Jörg Reuter