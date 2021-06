#Alarmstuferot - Night of Light in Meuselwitz geht in die zweite Runde

Die Krise der Kultur- und Veranstaltungsbranche ist noch längst nicht überwunden. Darauf weist die Aktion „Night of Light“ hin, die Kulturstätten rot anstrahlt. In Meuselwitz leuchten am Dienstagabend diese zwei Gebäude.