Niklas Raubold lernt in Altenburg im Landesarchiv seinen Beruf

Altenburg

Es gibt wohl nur wenige Azubis, die von sich behaupten können, an jedem Arbeitstag eine Zeitreise anzutreten. Niklas Raubold darf sich mit Fug und Recht zu eben diesem außergewöhnlichen Kreis zählen. Wenn er morgens durch die Tür der Außenstelle des Thüringer Landesarchivs im Altenburger Schloss tritt, ist er schlagartig von gut 1000 Jahren Geschichte umgeben.

Alter Beruf , der eigentlich ganz jung ist

Dabei ist der Beruf, den der 16-Jährige derzeit erlernt, selbst alles andere als alt – zumindest in seiner heutigen Form. Erst seit gut zehn Jahren können sich Nachwuchskräfte zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste mit Fachrichtung Archiv ausbilden lassen. „Das heißt aber nicht, dass es den Beruf früher nicht gab. Er hieß damals nur noch anders, nämlich Archivassistent“, erklärt Doris Schilling, Leiterin des Staatsarchivs und Niklas’ Chefin.

Die Fähigkeiten, die sich der junge Pöppschener im Laufe der dreijährigen Ausbildung aneignet, sind indes im Großen und Ganzen die gleichen, die auch seine Vorgänger erlernt haben. „Im Kern geht es darum, die historischen Unterlagen den Nutzern des Archivs zur Verfügung zu stellen, sie technisch zu erschließen und dauerhaft nutzbar zu machen“, fasst es Schilling zusammen.

Oft ist Niklas Raubold im Archiv unterwegs. Dort lagern in zig Rollregalen Aktenbestände und andere historische Dokumente. Quelle: Mario Jahn

Bewegen in beiden Welten

Für Niklas Raubold bedeutet das, sich in beiden Welten angemessen bewegen zu können – der Umgang mit den teils Jahrhunderte alten Dokumenten will ebenso gelernt sein wie die Bedienung moderner Technik. Sein Aufgabenbereich ist entsprechend vielfältig: So will die gut 100 000 Einträge umfassende Datenbank des Archivs genau so gepflegt werden, wie alte und neue Bestände, die die Einrichtung im Schloss regelmäßig erreichen, digitalisiert werden. Von Akten über die Karten- und Plakatsammlung bis hin zu Zeitungsausgaben – stetig wird das elektronische Gedächtnis der Stadt und der Region um neue Inhalte erweitert. Und selbstverständlich wollen auch die nicht gerade wenigen Anfragen bearbeitet werden, die das Archiv Woche für Woche erreichen. „Sehr häufig werden etwa alte Zeitungs-Titelseiten für runde Geburtstage angefragt“, kann Raubold berichten.

Exaktes Vorgehen ist gefragt

Bei der Arbeit mit den Beständen ist exaktes Vorgehen gefragt. So werden alle eingehenden Unterlagen, die etwa von verschiedenen Ämtern ans Archiv überstellt werden, gesichtet und im Anschluss entschieden, was tatsächlich aufbewahrt wird. Ein aufwendiger Prozess, bei dem eine gute Sachkenntnis gefragt ist, denn: „Nur ein vergleichsweise geringer Teil der Akten, die uns erreichen, gehen tatsächlich auch in unsere Bestände über“, erklärt Doris Schilling. Bei der Auswahl steht vor allem der historische Wert der Unterlagen im Fokus. So sollen die Archivbestände etwa Arbeit und Aufgaben von Behörden widerspiegeln und – bei Gerichtsakten – einen allgemeinen Überblick über das Fallaufkommen geben sowie herausragende Einzelfälle dokumentieren. „In hundert Jahren sollen die Menschen noch nachvollziehen können, was unsere Zeit geprägt hat“, so Schilling.

Auch der sichere Umgang mit digitalen Medien gehört zu Niklas Raubolds Aufgaben. Zahlreiche Bestände sind bereits digitalisiert, andere warten noch darauf, elektronisch hinterlegt zu werden. Quelle: Mario Jahn

„Alle Akten, die wir aufnehmen, müssen dann von Metall wie Heftklammern oder ähnlichem befreit werden, um das Papier vor Rostschäden zu schützen. Anschließend müssen sie in sogenannten Schlauchheftern verpackt und korrekt beschriftet, jedes Blatt einzeln nummeriert werden. Und natürlich reinige ich auch alte Bestände“, zählt Niklas Raubold die verschiedenen täglichen Arbeitsschritte auf.

Leseunterricht der besonderen Art

Zusätzlich steht für den Azubi immer kurz vor Feierabend noch Leseunterricht an – allerdings anders als aus der Schule gewohnt. „Ich muss tatsächlich alte Schriften lesen lernen, um mit den alten Akten richtig arbeiten zu können“, berichtet er. Eine gar nicht so leichte Aufgabe, wenn es etwa um die in der Mitte des 19. Jahrhunderts verbreitete Kurrentschrift geht. „Dabei wurden keine lateinischen Buchstaben benutzt, sondern altdeutsch, fließend, mit miteinander verbundenen Buchstaben geschrieben“, erklärt Archivleiterin Schilling.

Für die Arbeit mit historischen Schriften muss Niklas Raubold diese auch lesen können. Manche sind – wie diese Akte – vergleichsweise einfach zu entziffern. Bei anderen ist deutlich mehr Können gefragt. Quelle: Mario Jahn

Das Ergebnis ist für ungeübte Augen nur schwer zu entziffern. „Ich bekomme regelmäßig Kopien von Texten in verschiedenen Qualitätsstufen vorgelegt, von sehr schnell geschriebenen Entwürfen bis zu fast druckreifen Einträgen – und muss diese dann transkribieren“, erläutert Raubold den Unterrichtsablauf. Ein Aufwand, der sich lohnt: Mit genügend Expertise lässt sich anhand des Schriftbildes das Alter der Texte ziemlich genau schätzen.

Weiterer Weg steht bereits fest

Mit seiner Berufswahl ist Niklas Raubold rundum zufrieden. „Ich habe mich schon immer sehr für Geschichte, aber auch für Technik und Digitales interessiert. Im Archiv kann ich beides anwenden und man findet jeden Tag wieder etwas spannendes. So bekommt man einen ganz anderen Blick auf die Region, sieht etwa auf alten Bildern, wie Altenburg früher einmal ausgesehen hat, wie das Leben war“, fasst er zusammen. Da wundert es nicht, dass für ihn – auch zur Freude von Doris Schilling – sein weiterer Weg bereits feststeht: „Wenn es möglich ist, würde ich sehr gern im Archiv bleiben.“

Stichwort: Fachangestellter Medien- und Informationsdienste Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste der Fachrichtung Archiv sichten, bewerten und archivieren Schriftgut sowie andere Informationsträger und pflegen den Archivbestand. Daneben organisieren und überwachen sie die Benutzung von Archivalien. Die duale Ausbildung dauert drei Jahre. Dabei wechseln sich Praxiseinsätze am Ausbildungsort mit Blockunterricht in der Berufsschule ab. Der Schulstandort für Thüringen ist das Staatliche Berufsschulzentrum Kyffhäuserkreis in Sondershausen. Rechtlich ist kein spezieller Schulabschluss vorausgesetzt. In der Praxis werden überwiegend Bewerber mit Hochschulreife eingestellt. Der Verdienst während der Ausbildung ist vor allem davon abhängig, in welchem Bereich man diese absolviert. Im öffentlichen Dienst beträgt die Bruttovergütung bundeseinheitlich 1037 Euro im ersten, 1091 Euro im zweiten und 1141 Euro im dritten Lehrjahr. Bei Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen variiert die Vergütung je nach Bundesland zwischen 803 bis 955 Euro (1. Jahr), 873 bis 1006 Euro (2. Jahr) und 930 bis 1070 Euro (3. Jahr). Der Bruttoverdienst nach Abschluss der Ausbildung liegt im öffentlichen Dienst zwischen 2749 und 3046 Euro pro Monat, in der Privatwirtschaft zwischen 2820 und 3159 Euro. Das Berufsfeld bietet verschiedene Aufstiegschancen durch Weiterbildung. Neben der Qualifizierung zum/r Fachwirt/in Informationsdienste oder Medien stehen auch zahlreiche Studiengänge, etwa im Bereich Archivwissenschaften, Bibliotheks- und Informationswissenschaft oder Informationsmanagement offen. Ausbildungsplätze im erweiterten Einzugsbereich des Altenburger Landes bieten neben verschiedenen Verwaltungsstandorten auch regelmäßig die Universitäten der Region, etwa in Leipzig, Halle oder Jena an.

Von Bastian Fischer