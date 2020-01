Nobitz bekommt Airport zum Schnäppchenpreis

Nobitz

Die Gemeinde Nobitz mit ihrem Bürgermeister steht entschlossen zum Flugplatz. Das ist nicht neu und aus der Sicht der Kommune absolut nachvollziehbar. Immerhin bekommt Nobitz einen Airport zum Schnäppchenpreis.

Schnäppchenpreis für tolle Außenwirkung

Weniger als 13 000 Euro muss die Gemeinde aufbringen und bekommt in gewisser Weise als Gegenleistung ein riesiges Areal, auf dem nicht nur Flugzeuge bis zu 80 Tonnen landen können. Der Airport bietet auch Platz für werbewirksame große Veranstaltungen. Genau wie für die hübschen öffentlichkeitstauglichen Bilder mit den Großen dieser Welt – von Kanzlerin Angela Merkel bis zu Showgigant Elton John.

OVZ-Autor Jörg Reuter Quelle: Mario Jahn

All das führt dazu, dass die Gemeinde auffällt. Auch Firmen, die sich hier angesiedelt haben oder ansiedeln wollen, was Arbeitsplätze schafft und Steuereinnahmen generiert. Nobitz hätte einen schlechten Bürgermeister, würden für ihn nicht die Interessen der Gemeinde an erster Stelle stehen. Und der Erhalt des Flugplatzes ist für die Gemeinde immens attraktiv. Denn Nobitz zieht daraus größten Nutzen bei minimalem Einsatz.

Nutzen für andere Kommunen eher gering

Außerhalb der Kommune liegen die Dinge dagegen anders. Von dort kommt der Hauptanteil der Kosten bei gleichzeitig geringem Nutzen. Schließlich ist es fraglich, wozu etwa die Schmöllner Ecke den Flugplatz braucht. Und es überzeugt nicht, das Zwickauer VW-Werk mit dem hiesigen Flugplatz zu begründen, auf dem der Vorstand manchmal landet.

Von Jörg Reuter