Nobitz geht auf Funklochjagd

Nobitz

Einstimmig hat der Nobitzer Gemeinderat befürwortet, dass die Gemeinde sich an der Telekom-Aktion „Wir jagen Funklöcher“ beteiligt und einen entsprechenden Teilnahmeantrag eingereicht. Was wie eine lustige Schnitzeljagd klingt, hat einen sehr ernsten Hintergrund. Michael Apel, CDU-Gemeinderat und Wirtschaftsförderer im Landratsamt, hatte den Antrag zur Beschlussfassung eingebracht: „Solche Funklöcher für Handys sind derzeit eines der größten Hemmnisse für eine kontinuierliche Entwicklung. Auch auf unserem Gemeindegebiet gibt es einige solcher Bereiche, in denen das Telefonieren mit Handy sehr eingeschränkt oder gar nicht möglich ist“, so Apel weiter.

Auch in Nobitz bestehen Funklöcher

Er nannte in diesem Zusammenhang nur drei willkürlich ausgewählte Bereiche mit dem Raum Podelwitz/Zürchau, die Gegend um den Flugplatz sowie die Senke zwischen Altenburg und Mockern. Die Telekom als einer von deutschlandweit insgesamt drei Betreibern mobiler Funknetze bietet nun bis zu maximal 50 Kommunen deutschlandweit an, derlei bestehende Funklöcher zu stopfen.

„Sämtliche dafür anfallenden Kosten – wie für die Errichtung eines entsprechenden Funkmastes sowie der nötigen Anschlüsse – trägt die Telekom“, erklärte Hauptamtsleiter Ralf Graichen. Die für so eine Funklochbeseitigung auserkorene Gemeinde müsse lediglich dafür Sorge tragen, dass ein passendes Grundstück für die Errichtung der dafür notwendigen technischen Einrichtungen vorhanden ist. „Ob wir in den Kreis der ausgewählten Orte kommen, ist freilich ungewiss. Aber mit dem Beschluss haben wir zumindest den entscheidenden Schritt getan, um mit im Topf zu sein und können nach passenden Grundstücken suchen“, so Apel.

„Kein Netz“ ist nicht selten

Eine Studie der Grünen ergab laut Beschlussvorlage, dass die Telekom im Mai vergangenen Jahres einen Versorgungsgrad von 93 Prozent der Fläche Deutschlands erreichte. Telefonica als weiterer Anbieter kam dabei auf 66 Prozent, Vodafone als dritter Anbieter auf 87 Prozent. Seit dem Start der so genannten Funkloch-App der Bundesnetzagentur im Oktober 2018 wurden in einem Zeitraum von drei Monaten zwischen 30. Oktober 2018 und 31. Januar dieses Jahres 64,4 Millionen Messpunkte erfasst. In 599 558 Fällen sei da die Rückmeldung „kein Netz“ gekommen.

Von Jörg Wolf