Nobitz verdient oder zahlt auf Grund seiner Unternehmensbeteiligungen

Nobitz

Die Anteile der Gemeinde Nobitz an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft des Envia-Konzerns (KBE) werfen seit Jahren regelmäßige Gewinnbeteiligungen ab. Die Summen sind durchaus nennenswert und stützen den Haushalt der Kommune. Im vergangenen Jahr nahm Nobitz durch seine KBE-Geschäftsanteile rund 162 000 Euro ein.

Energie-Konzern stützt den Etat

Angesichts dieser Summen ist Bürgermeister Hendrik Läbe ( SPD) einmal mehr froh darüber, dass seine Gemeinde nach wie vor 0,4375 Prozent an den über 53 Millionen Euro umfassenden Gesamteinlagen der Beteiligungsgesellschaft hält. Denn in der Vergangenheit mussten sich etliche Kommunen bereits von ihren KBE-Anteilen trennen, um die Haushalte zu stützen oder Investition gegenzufinanzieren. Dazu zählten offensichtlich auch die neuen Wieratal-Ortsteile. Denn die ehemaligen Gemeinden Frohnsdorf, Jückelberg und Ziegelheim brachten im Zuge der Fusion keine weiteren KBE-Aktien mit.

Flugplatz in Nobitz kein Kostenfaktor

Neben der Beteiligung an der KBE und am Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsorgung Altenburger Land (ZAL), dem alle Kommunen angehören, deren Bürger vom ZAL versorgt werden, ist Nobitz mit fünf Prozent am Flugplatz beteiligt. Anders als die Envia-Aktien bringt diese Beteiligung kein Geld ein, sondern kostet. „Genau 12 780 Euro“, so Hendrik Läbe ( SPD). Zum Vergleich: Der Landkreis, dem 60 Prozent des Flugplatzes gehören, unterstützt diesem mit jährlich rund 350 000 Euro. Sinnvolle Ausgaben, die zudem wichtig und notwendig seien. Schließlich sei der Flugplatz in Nobitz für den gesamten Landkreis und die Region ein wichtiger Standortfaktor, der unterm Strich zahlreiche Arbeitsplätze sichert, meint Läbe mit Verweis auf die im Umfeld der Start- und Landebahn angesiedelten Unternehmen.

Beim Zweckverband geht es nicht um Geld

Plusminus Null geht dagegen die Beteiligung am ZAL für Kommunen aus. Denn der kommunale Zweckverband darf auf der einen Seite keine Gewinne erwirtschaften, so schreibt es der Gesetzgeber vor. Überschüsse müssen demnach an die Kunden zurückgegeben werden, das heißt in der Gebührenkalkulation verrechnet werden. Auf der anderen Seite bestreitet der ZAL seine Einnahmen über die Gebühren und Beiträge der angeschlossenen Kunden und nicht über Zuschüsse aus den kommunalen Haushalten.

Von Jörg Reuter