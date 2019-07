Nobitz

Fast schon ungläubige Blicke sieht man im Gemeinderat Nobitz nicht allzu oft. Die Zahlen, die Bauamtsleiterin Anja Bräuninger der Runde auf seiner jüngsten Sitzung vortrug, sorgten aber schon für einiges Staunen. Bräuninger legte den zuvor erstmals detailliert erstellten Baubestand vor. So soll ein grober Überblick über die Herausforderungen der Bauunterhaltung im Gemeindegebiet gewonnen werden.

In dem Papier sind sämtliche öffentliche Gebäude, Straßen sowie andere Bauwerke, wie beispielsweise Brücken erfasst, für die die Gemeinde die Verantwortung trägt. „Wir haben schon lange über dieses Thema gesprochen, es aber immer wieder aufgeschoben, weil andere Aufgaben wichtiger waren. Was hier jetzt zu lesen ist, verblüfft einen dann doch“, meinte auch Bürgermeister Hendrik Läbe ( SPD).

Gemeindefläche inzwischen dreimal so groß wie Altenburg

Doch allzu überraschend kommen diese immensen Zahlen dann doch nicht. Denn seit die Urgemeinde Nobitz erst Saara und nun auch noch das gesamte Wieratal eingemeindet hat oder mit verwaltet, erstreckt sich das Gemeindeterritorium auf üppige 145,74 Quadratkilometer. Was mehr als dreimal die Fläche von Altenburg ergibt, dass sich auf 45,69 Quadratkilometern erstreckt. Und fast reicht Nobitz mit seinen derzeit sieben Mitarbeitern sogar an das große Gera (152,19 Quadratkilometer) heran. Im Geraer Dezernat für Bau und Umwelt kümmern sich aber gleich 250 Mitarbeiter um die eigenen Liegenschaften.

Bauamtsleiterin Bräunlich hatte die Auflistung noch mit weiteren Vergleichszahlen angereichert, die die Dimensionen erahnen lassen, in denen Nobitz einschließlich der mitverwalteten Gemeinden Göpfersdorf und Langenleuba unterwegs ist. So trägt man die Verantwortung für 194,764 Kilometer Gemeindestraßen. Das Kreisstraßennetz ist mit 225 Kilometern nur unwesentlich länger. „Straßenzustand und Sanierungsbedürftigkeit sind hier jedoch noch nicht erfasst, sind aber in Arbeit“, so Bräuninger.

Auch Brücken, Haltestellen und Spielplätze gehören mit dazu

Weiterhin finden sich in der Gemeinde ausschließlich innerorts 189 Brücken und Durchlässe. „Derartige Ingenieurbauwerke außerhalb der Orte wurden bisher nicht erfasst“, so die Bauamtsleiterin. Zum Vergleich: In Leipzig gibt es 479 derartige Bauwerke, in Eisenach lediglich 50.

Auch für die Haltestellen trägt das Bauamt die Verantwortung. Davon gibt es im Gemeindeterritorium stolze 74 – ebenso wie 2200 Lampen für die Straßenbeleuchtung.

Ehe die bemerkenswerte Auflistung zum eigentlichen Gebäudebestand kommt, wurde auch die Anzahl aller Spielplätze ausgewiesen. Davon gibt es derzeit 15 – fünf weiter sollen in nächster Zeit neu errichtet werden.

Beachtlich ist dann auch der Gebäudebestand, der in Gemeindeverantwortung liegt: 16 Feuerwehrgerätehäuser, acht Kindergärten, drei Verwaltungen, 17 Wohngebäude, sieben Vereinshäuser, neun Sport- und Mehrzweckhallen,sowie je drei Bauhöfe und Jugendklubs schrauben die Zahl auf 66 hoch. Hinzu kommen 69 Bauten, die als Garagen, Lager- und Nebengebäude oder Bücherei genutzt werden. „Macht in Summe 135 Gebäude in Gemeindeverwaltung“, so Bräuninger.

Von Jörg Wolf