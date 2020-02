Nobitzer Bergbauunternehmen erweitert Recyclingsparte

Nobitz/Treben

Zum Jahresbeginn hat die Firma Heim den in Treben ansässigen Containerdienst Hentschel übernommen. Dies erfolgte im Rahmen einer geregelten Altersnachfolge. Darüber informierte jetzt die Heim-Gruppe in einer Pressemitteilung. Die Firma Heim mit Hauptsitz in Ulm betreibt im Altenburger Land mehrere Kiesgruben, Beton- und Baustoffwerke sowie Biogasanlagen.

Abfälle werden in Selbstkontrolle klassifiziert

Mit der Übernahme erweitere die Heim-Gruppe in Thüringen ihr Portfolio und schaffe damit einen neuen Unternehmensbereich. Laut eigenen Angaben seien für den Containerdienst Hentschel rund 700 Großbehälter im Einsatz, die bei der Entsorgung und Verwertung von Abfällen, von nicht behandeltem Holz, Bau- und Abbruchabfällen sowie beim Transport und der fachgerechten Entsorgung kontaminierter Böden und Asbest genutzt werden. Zukünftig werde der Containerdienst Hentschel das in Klausa geplante Recyclingzentrum ergänzen, schreibt die Firma Heim weiter in ihrer Presseinformation.

Neben den Büroräumen in Treben nutzt der Containerdienst Hentschel Flächen des ehemaligen Schweinezuchtkombinates in Blumroda zwischen Altenburg und Borna. Dort werden zwei alte Futtersilos genutzt. Eines dient als Lager für Altholz, in das andere kommen Baustellenmischabfälle. „Der Containerdienst Hentschel durfte dort nur nicht gefährlichen Bauschutt annehmen“, teilt das zuständige Landratsamt in Grimma mit. Die Ungefährlichkeit musste aber nicht mit Analysen belegt werden, erklärt die Kreisbehörde weiter. Vielmehr habe eine hilfsmittelfreie Bewertung des Bauschutts in Bezug auf Eigenschaften wie Geruch, Aussehen und Farbe durch eine hierfür geschulte Person ausgereicht, erläutern die Verantwortlichen im Landkreis Leipziger Land.

Im Gewerbepark Blumroda nutzt der Containerdienst Hentschel die Flächen für Bauschutt-Annahme und als Zwischenlagerung. Quelle: Mario Jahn

Alter Firmenchef wird neuer Spartenleiter

Als Spartenleiter werde Edgar Hentschel auch zukünftig den Containerdienst in gewohnter Form weiterführen, so die Firma Heim. Der Standort in Treben bleibt unverändert bestehen. „Ich bin sehr glücklich darüber, dass Edgar Hentschel unserer Firma weiterhin als Leiter des Containerdienstes mit all seiner Erfahrung und seinem Know-how erhalten bleibt. Mit seiner Hilfe werden wir den Containerdienst Hentschel erfolgreich in die Heim-Firmengruppe integrieren“, kommentiert Geschäftsführer Philipp Heim die Erweiterung der Recyclingsparte.

Wie berichtet betreibt die Heim-Gruppe in der ausgekiesten Lagerstätte zwischen dem Nobitzer Ortsteil Klausa und dem Leinawald einen Recyclinghof. Im Zuge der Rekultivierung und Nachnutzung der Grube, die nur teilweise verfüllt wird, werde das dortige Industriegebiet mit der bereits in Betrieb befindlichen Biogasanlage und dem Recyclingzentrum weiter ausgebaut.

Philipp Heim erläutert die Renaturierung des Tagebaus bei Klausa. Quelle: Jörg Reuter

Ziegel- und Betonbruch für den Wegebau

Wie das Bergbauunternehmen in seiner aktuellen Presseinformation ausführt, sollen im Zuge der Hentschel-Übernahme in Klausa Ziegel- und Betonbruch für den Wegebau sowie zertifizierte Recyclingbaustoffe für den Einsatz im Betonbereich aufgearbeitet werden. Erlaubt als Rohstoff sind in Klausa mineralische Abfälle der Z1-Klassifikation. Die ist nach unbelastetem Material der Zuordnungsklasse (Z) 0 die niedrigste Schadstoffkategorie in Deutschland.

Von Jörg Reuter