Nobitzer Gemeinderat Frank Tempel fordert Radweg Zehma-Lehndorf

Nobitz/Zehma

Die stark frequentierte Bundesstraße 93 zwischen Zehma und Lehndorf braucht einen Radweg, fordert der Nobitzer Gemeinderat Frank Tempel (Die Linke). Zum Treffen mit der LVZ vor Ort unterstreicht der permanent vorüber donnernde Schwerlastverkehr eindrucksvoll die Dringlichkeit dieser Forderung.

Gefährliches Radfahren zum Lehndorfer Bahnhof

Tempel kennt die Bundesstraße als passionierter Radfahrer aus eigener Erfahrung und weiß um ihre Gefährlichkeit. Während seiner Zeit als Leiter der Koordinierungsstelle Häusliche Gewalt in Thüringen (2017 bis 2019) war die B 93 der Teil des täglichen Arbeitsweges nach Erfurt, den der Polizeibeamte per Fahrrad zurücklegte. „Alle reden über Klimawandel. Ich hab mir damals gesagt, ich nehme den Zug“, meint der 52-Jährige. So fuhr er die Strecke vom heimatlichen Zehma zum Lehndorfer Bahnhof mit dem Rad. Fahrplanbedingt legte Frank Tempel die rund drei Kilometer zeitweise im Dunkeln zurück.

Ausweichstrecke über Zürchau bis Juni 2022 gesperrt

„In der Gemeinde Nobitz geht es ja viel um Radwege, aber nur um ihre touristische Erschließung“, so der Kriminalhauptkommissar. Ihm hingegen gehe es um die Leute, die mit dem Rad zur Arbeit fahren. Hier bestehe Handlungsbedarf. Die alternative Route von Zehma zum Bahnhof Lehndorf würde über Zürchau führen. Auf diese Weise könnten Radfahrer die B 93 umgehen. Für Frank Tempel wäre das eine mögliche Variante aus touristischer Sicht, nicht aber für den täglichen Weg zur Arbeit. Denn der würde sich dadurch um rund vier Kilometer verlängern. Zudem ist der Bahnübergang in Zürchau noch bis Juni nächsten Jahres wegen Gleisbauarbeiten gesperrt.

Treffen mit Staatssekretärin Susanna Karawanskij geplant

Frank Tempel ist sich durchaus bewusst, dass es mehr als ein Mitglied des Gemeinderates braucht, um den Radweg entlang der B 93 zu realisieren. Ihm sei es jetzt erst einmal wichtig auszuloten, wie die Gesetzeslage ist, wo die Zuständigkeiten bei einer Bundesstraße liegen. „Bund und Land reden über den Radwegeausbau. Irgendwas muss der Gesetzgeber ja vorgeben.“ Auf der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte er eine entsprechende Anfrage zum Thema und erhielt von Bürgermeister Hendrik Läbe (SPD) prompt eine Einladung für den 23. August – zum Treffen mit Susanna Karawanskij vom Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft.

„Es darf nicht nur um Tourismus gehen“

Das Nobitzer Gemeindeoberhaupt möchte an diesem Tag eine Wanderung mit der Staatssekretärin entlang des Viaduktweges nutzen, um über geplante Radwege im Gemeindegebiet zu sprechen. So stehe unter anderem der angedachte Radweg von Ehrenhain über Mockzig nach Zehma auf der Tagesordnung. Dort gäbe es laut Läbe bisher leider kein Fortkommen. Frank Tempel hat sich das Treffen bereits vorgemerkt. „Ich gehe da mit wandern. Da darf es nicht nur um Tourismus gehen.“

Von Dana Weber