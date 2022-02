Nobitzer Jürgen Reinhold baut Miniaturen von Landmaschinen aus dem Ostblock

Nobitz

Raritäten aus dem einstigen Ostblock im Miniaturformat sind die Spezialität von Jürgen Reinhold. Der Nobitzer hat sich ganz dem Nachbau von Landmaschinen verschrieben. Seit seinem Eintritt ins Rentnerleben vor acht Jahren entstanden bislang 150 originalgetreue Modelle von Traktoren, Mähdreschern, Baggern, Kartoffelrodern und Lastkraftwagen. Seine akribischen Nachbauten gelten Landmaschinen aus der DDR, Rumänien, der Tschechoslowakei, Ungarn und der Sowjetunion.

Der Lastkraftwagen Tatra 815 wurde in den 1980ern in der damaligen Tschechoslowakei produziert. Quelle: Mario Jahn

„Als Kind war ich dort zu finden, wo Traktoren waren“

Vor allem die Agrartechnik der DDR vom Beginn der 1960er-Jahre bis zur deutschen Wiedervereinigung habe es ihm angetan, erzählt der Bastler. „Ich bin 50 Jahre mit dieser Technik umgegangen. Schon als Kind bin ich auf den Feldern rumgerannt und war dort zu finden, wo Traktoren waren“, erzählt der Ingenieur für Landtechnik. Es sind die Maschinen eines langen Berufslebens, die den 71-Jährigen nach wie vor begleiten. Eigentlich bastele er bereits seit fast 65 Jahren, erzählt der gelernte Landmaschinen- und Traktorenschlosser. „Mit sechs Jahren habe ich meinen ersten Traktor gebaut.“ Das Modell war allerdings um einiges größer als die aktuellen Miniaturen im Maßstab 1:32. In späteren Jahren fehlte ihm einfach die Zeit, um diesem Hobby nachzugehen.

Raritäten bastelt Jürgen Reinhold besonders gern

Ganze 0,6 bis 0,9 Millimeter dick sind die Bleche der Modellbauten. Für die kleinen Landmaschinen verwendet Jürgen Reinhold Aluminium- und Zinkblech und ein bissel Plaste, wie er sagt. Die raren Stücke bastele er am liebsten, meint der Tüftler. Wie den Axial-Mähdrescher Fortschritt E 532, der nie in Serie ging, sondern nur als Prototyp gebaut wurde.

Der Axial-Mähdrescher Fortschritt E532 wurde im Original nur als Prototyp gebaut. Derartige Raritäten bastelt Jürgen Reinhold besonders gern. Quelle: Mario Jahn

Maß nehmen am Original mit Zollstock

In einem solchen Fall an die originalen Abmessungen der Maschine zu gelangen, stellt eine besondere Herausforderung dar. Denn Jürgen Reinhold ist ein Bastler alter Schule. Er nimmt, wo immer er kann, am Original mit dem Zollstock Maß und erstellt die Baupläne dann auf Millimeterpapier. Für den Detailversessenen ist es von Vorteil, wenn er die Vorbilder seiner Modelle in der Nähe vermessen kann: So etwa im Hof des Landwirtschaftsmuseums Blankenhain den Fräsrad-Grabenbagger für das Verlegen von Rohren zu Meliorationszwecken oder im Frohburger Stadtteil Linda den T 188 – den letzten DDR-Bagger aus Weimar.

Bagger T188: das Original hat Jürgen Reinhold im Frohburger Stadtteil Linda entdeckt und per Zollstock vermessen. Quelle: Mario Jahn

„Meine Blechteile passen immer“

Steht die Technik zum reellen Vermessen nicht zur Verfügung, dann stützt sich der Nobitzer auf Fotografien in Fachbüchern und technischen Zeitschriften. Oder er macht Fotos von Standbildern seiner zahlreichen DVDs zur Thematik. Zudem helfen dem Ingenieur für die Berechnungen der Baupläne auch seine Erfahrungswerte aus dem Berufsleben. Bevor der Tüftler die Einzelteile der Landmaschinen aus Blech zusammenlötet, greift er zur Pappe. „Erst wenn es da passt, arbeite ich mit Blech. Dass die Blechteile nicht passen, gibt es bei mir nicht. Ich habe einen guten Blick dafür.“

Das Dach des Holzrücke-Traktors sowjetischer Bauart schneidet Jürgen Reinhold aus Plaste zurecht. Quelle: Mario Jahn

40 Arbeitsstunden für einen kleinen Traktor

Seine Lieblinge sind Mähdrescher und Traktoren. „Verkauft wird nix, weil die dann am nächsten Tag für noch mehr Geld weiterverkauft werden“, sagt der Bastler bestimmt. Seine Modelle wären im Grunde eh nicht bezahlbar. Allein an einem kleinen Traktor baut der Landmaschineningenieur im Schnitt um die 40 Stunden.

Jürgen Reinholds landwirtschaftliche Miniaturen des Ostblocks zeichnen sich durch Akribie und Detailtreue aus. Quelle: Mario Jahn

Antirutschmatte wird zur Siebkette für Kartoffelroder

Bis unter Jürgen Reinholds geschickten Händen detailgetreue Nachbauten landwirtschaftlicher Maschinen entstehen, ist viel Geduld gefragt. Mitunter zweckentfremdet er auch Materialien. So bestehen an seinem selbstfahrenden Kartoffelroder E 688 die Lüftungsgitter aus Aluminium-Fliegengittern. Und die Siebkette für den Kartoffeltransport ist aus einem Stück Antirutschmatte für Küchenschubladen geschnitten.

Miniaturen sind kein Kinderspielzeug

Die Miniaturen aus Blech sind keinesfalls als Spielzeuge gedacht - darauf legt Modellbauer Jürgen Reinhold großen Wert. Quelle: Mario Jahn

Für Kinder und zum Spielen sind Reinholds filigrane, einmalige Miniaturen nichts – auch wenn die Räder mitunter von Kinderspielzeugen stammen und farblich von ihm angepasst werden. Auch Schlüsselanhänger vom Reifendienst sind eine willkommene Quelle. Die fehlenden Felgen dreht sich der Modellbauer aus Magnesiumrohr selber.

Nachbau von Motoren-Raritäten

Aktuell arbeitet er an einem DDR-Lkw L 60 mit Prototyp-Fahrerhaus. Als Vorlage dient das Standbild einer Fach-DVD. „Die Bauzeichnung steht noch aus. Erst dann kann es mit dem Basteln losgehen.“ Jürgen Reinhold baut auch Motoren nach und plaudert aus dem Nähkästchen. „Den ersten Common-Rail-Dieselmotor für ein Straßenfahrzeug hat die DDR entwickelt. Aber das will heute niemand mehr wissen. Ende der 70er Jahre wurde der Motor im Lkw L 60 ausprobiert.“

Jürgen Reinhold vermisst Treckertreffen

Vor der Pandemie stellte Jürgen Reinhold seine Miniaturen fünf oder sechs Mal übers Jahr auf Treckertreffen und ähnlichen Veranstaltungen aus. Mit der fahrbaren Vitrine, wie er seinen Trabant Kombi nennt, war er regelmäßig in Bocka oder auf der Agra in Markkleeberg zu Gast. Das fehle ihm, dieser Austausch mit Anderen.

DDR-Landtechnik war für die Ewigkeit gemacht

Was er an der DDR-Technik besonders schätzt, ist ihre Robustheit. „Das war für die Ewigkeit gemacht. Sie ist relativ einfach aufgebaut und gut zu reparieren. Einen Traktor Fortschritt ZT kann man bis zur letzten Schraube auseinandernehmen und wieder zusammenbauen. Das ist Mechanik und deshalb konnte man sich früher immer irgendwie behelfen. Lichtmaschine und Lampen haben beim ZT genauso gepasst wie beim Trabant oder beim Lkw W 50.“

Der Lastkraftwagen IFA L60, hier als Streuer, wurde Ende der 1980er Jahre als Nachfolger des Vielzweck-LKWs W50 entwickelt. Quelle: Mario Jahn

Irgendwann sei auch mal ein Lanz Bulldog dran als Modell, aber sein Hauptschwerpunkt ist die DDR-Technik, meint Jürgen Reinhold. „Allerdings wird es langsam eng mit den Vorbildern.“ Für die Zukunft wünsche er sich, dass seine Sammlung auf jeden Fall zusammenbleibt.

Die Baupläne für seine Modelle im Maßstab 1:32 erstellt Jürgen Reinhold auf Millimeterpapier selbst: hier der Fräsrad-Grabenbagger. Quelle: Mario Jahn

Von Dana Weber