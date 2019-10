Nobitzer Jugendwarte drohen mit Rücktritt

Nobitz

Zwischen den Nobitzer Jugendfeuerwehren und der Gemeindeverwaltung scheint der Haussegen schief zu hängen. Und zwar gehörig. Dies geht aus einem offenen Brief der Nachwuchsabteilungen hervor, der neben Bürgermeister Hendrik Läbe ( SPD) auch an sämtliche Gemeinderatsmitglieder sowie diese Zeitung ging. Das dreiseitige Schreiben, unterzeichnet von der Gemeindejugendwartin Steffi Heidel ( Lehndorf), sowie den drei anderen Jugendwarten Jana Federau (Frohnsdorf), Jörg Samberg (Wilchwitz) und Jörg Freiberg ( Ziegelheim) gipfelt in der Ankündigung des Quartetts, „unsere Ämter zum 31. Dezember 2019 niederzulegen“.

Viele Vorwürfe

Die Bandbreite der Vorwürfe der Floriansjünger gen Gemeinde, die immerhin im Gesamtterritorium der größten Landgemeinde des Kreises 80 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 17 Jahren betreuen, ist groß. Beklagt wird in dem Brief unter anderem die fehlende Anerkennung. Man leiste ehrenamtlich eine wichtige Aufgabe innerhalb der Gemeinde Nobitz. „Das wird, aus unserer Sicht, von Ihnen und der Gemeindeverwaltung nicht gewürdigt beziehungsweise geschätzt. Mit Worten vielleicht schon, aber die Taten lassen sehr zu wünschen übrig“, heißt es.

Beklagt wird da einerseits eine zu niedrige Aufwandsentschädigung der Jugendwarte, die nur zehn Euro im Monat beträgt, aber laut Feuerwehrentschädigungssatzung 26 Euro betragen müsste. Weiterhin habe der Bürgermeister zu seinem 50. Geburtstag Geld zweckgebunden für die örtliche Jugendwehr gesammelt. Als dann aber 500 Euro von den insgesamt 2000 Euro für das Jubiläum der Jugendwehr Frohnsdorf abgerufen wurden, sei nur die Antwort gekommen, „dafür gibt es das Geld nicht“.

Zu eng eingebunden?

Ebenso ohne nähere Begründung lehnte die Kämmerei einen Vorschlag der Wehren ab, die jährlich pro Jahr und Jugendfeuerwehrmitglied gezahlten 25 Euro direkt den Vereinen zur Verwendung zu übergeben, heißt es weiter.

„Wir können und wollen auch nicht mehr die Aufgaben der Verwaltung übernehmen“, schreiben die Kameraden weiter. Damit beziehen sich die Verantwortlichen auf die Erstellung des Gemeindehaushaltes. Es sei nicht deren Aufgabe, an dessen Erstellung mitzuwirken. „Wir können Wünsche und Vorschläge geben, aber mehr auch nicht.“

Zudem benötige man dringend einen weiteren Mannschaftstransportwagen, worauf man seit vier Jahren hinweise, der aber nicht komme.

Bürgermeister räumt auch Fehler und Mängel ein

Bürgermeister Hendrik Läbe weist einen Gutteil der Vorwürfe zwar zurück, räumt aber durchaus auch ein, dass es an manchen Stellen Mängel gab. Seit dem 1. April gebe es für die vier Jugendwarte je 26 Euro im Monat und seit 15. März dazu neun Betreuer, denen jeweils zehn Euro im Monat zustehen. „Die Jugendwarte wurden als Betreuer entschädigt, die Korrektur ist aber schon in Arbeit“, so Läbe.

Gelder wie jene 25-Euro-Pauschale für die Mitglieder der Nachwuchswehren vom Land müssten zudem immer über die Gemeinde fließen, die sie auch beantragt und den Nachweis führt. „Es wurde und wird keine persönliche Schutzausrüstung von dem Geld bezahlt“, betonte Läbe. Gleiches gelte für zweckgebundene Spenden. Zu seiner privat initiierten Geburtstagsspende antwortet Läbe: „Der Spendenzweck, ein Jubiläum zu finanzieren, ist nicht konform mit der Unterstützung unserer Jugendfeuerwehr.“

Die Klage, dass die Jugendwarte zu eng in die Erstellungs des Haushalts eingebunden seien, lässt das Gemeindeoberhaupt zwar so pauschal nicht im Raum stehen. Aber: „Drei Gemeinden mit Eingliederung und entsprechend zwei neuen Jugendfeuerwehren waren schon eine Herausforderung.“ Künftige Haushalte würden aber noch feingliedriger erstellt und jede Jugendwehr bekomme eine eigene Haushaltsstelle. „Das finde ich gerechter, vor allem wegen unserer Größe auch transparenter.“

Dass Gelder auch wegen des bislang fehlenden Haushaltes nur stockend flossen, räumte Läbe durchaus ein. „Ja, der Haushalt hat uns dieses Jahr durch die Neustrukturierung sehr zu schaffen gemacht, da auch anfänglich ein größeres Haushaltsdefizit im Raum stand.“ Ein Fahrzeug für den Nachwuchs sei illusorisch, weil nicht finanzierbar, teilt er weiter mit und verweist auf den ohnehin zur Verfügung stehenden Vereinsbus.

Gesprächsangebot liegt vor

Um dann aber auch einzuräumen, dass bei der Vielzahl der Probleme auch die Kommunikation gelitten haben könnte: „Ich denke, da mangelte es schon. Meine Bereitschaft steht immer im Raum und ein direktes Gespräch ist bereits fixiert. Hierzu werden auch Gemeinderäte mit eingeladen.“ Das Ergebnis dieses Gespräches müsse nun abgewartet werden, um sich ein Urteil zu den im Raum stehenden Rücktrittsdrohungen zu machen.

Von Jörg Wolf