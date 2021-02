Nobitzer Modellprojekt „LandVersorgt“ startet in die Konzeptphase

Nobitz/Engertsdorf

Das Nobitzer Modellprojekt „LandVersorgt“ hat die erste Hürde genommen. Nach der Fördermittelzusage über rund 42 000 Euro Anfang der Woche beginnt jetzt die Konzeptphase. Auf dem Pressegespräch am Donnerstag am Vereinshaus in Engertsdorf informierte die Gemeinde über ihre nächsten Schritte.

Wo sind Bäcker- und Fleischerwagen unterwegs?

Um Ideen für eine künftige Nahversorgung im ländlichen Raum durch ein mobiles Netzwerk umsetzen zu können, müsse zunächst Grundlagenforschung betrieben werden, erklärt Projektinitiatorin Maike Steuer. Es müsse erfasst werden, was in welchem Dorf gebraucht werde und was an Angeboten bereits vorhanden ist. Das sei die vordringliche Aufgabe für dieses Projektjahr. „In welchen Dörfern sind die Verkaufswagen der Bäcker und Fleischer unterwegs? Dazu gibt es keine gesammelten Informationen. Wir werden eine Webseite einrichten, auf der sich die Leute darüber informieren können“, erläutert die 38-Jährige. Um Angebote und Nachfragen in den Nobitzer Gemeindeteilen sammeln zu können, sind sachdienliche Hinweise ausdrücklich erwünscht (E-Mail: landversorgt@nobitz.de, Telefon: 03447 8472569 und 0152 5371553).

Mitmachfeste und Dorfinventuren

Sobald es die allgemeine Lage zulässt, heißt es 5 aus 47. Dann finden in fünf der Nobitzer Ortsteile Mitmachfeste und spielerische Dorfinventuren statt. Laut Bürgermeister Hendrik Läbe (SPD) wurden die Orte gezielt nach ihrem Bedarf ausgewählt. Es fehlt dort an Nahversorgern. Gleichzeitig sichern vorhandene Vereinshäuser die Regenvarianten der Mitmachfeste ab. „Das Projekt Dorfinventur soll in Engertsdorf starten. Hier gibt es einen sehr regen Feuerwehrverein vor Ort“, meint Hendrik Läbe. Weitere Mitmachfeste sind in Flemmingen, Saara, Taupadel und Klausa geplant.

„Ich bin sicher, dass es realisiert werden kann.“

Zum Projektteam gehören auch der Nobitzer Wirtschaftsförderer Torsten Fröhlich sowie Unternehmensberater Martin Schunk. Dessen spezielles Aufgabengebiet sind neben der Abrechnung die Fördermittel. Die werden gebraucht, wenn nach der Theorie der Konzeptphase die praktische Umsetzung folgen soll. „Ich bin sehr optimistisch, dass das Modellvorhaben ,LandVersorgt‘ realisiert werden kann“, ist sich Bürgermeister Läbe sicher.

Von Dana Weber