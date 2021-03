Nobitzer Projekt „LandVersorgt“ angelaufen

Nobitz

Das Nobitzer Pilotprojekt „LandVersorgt“ hat seine Arbeit unter neuem Namen aufgenommen. Derzeit läuft unter dem Titel „dorfnah“ die Konzeptphase an. Eine Bestandsaufnahme soll unter anderem aufzeigen, wo sich Produzenten regionaler Produkte finden und in welchen Dörfern Bäcker- und Fleischerautos Station machen. Auch Vereine werden mit ins Boot geholt, um die geplante Nahversorgung im ländlichen Raum durch ein mobiles Netzwerk künftig realisieren zu können.

In fünf Gemeindeteilen ohne Nahversorgung sind im Juni kleine Feste mit spielerischen Dorfinventuren angedacht. Dann wird in Engertsdorf, Klausa, Saara, Flemmingen und Taupadel an den Wochenenden eine spezielle Form von Monopoly gespielt, basierend auf den jeweiligen Grundrissen der Orte. Für die Mitmachfeste ist pro Dorf ein Tag vorgesehen. Derzeit wird vom Projektteam parallel dazu an einer Online-Variante gearbeitet, falls die Dorfinventuren pandemiebedingt nicht vor Ort stattfinden können. Anregungen und Hinweise zu einer künftigen dorfnahen Landversorgung in der Gemeinde Nobitz sind per E-Mail unter post@dorfnah.de oder telefonisch unter 0152 5371553 ausdrücklich erwünscht.

Der Gemeinderat Nobitz hat auf seiner jüngsten Sitzung einstimmig die Höhe seiner Beteiligung am Pilotprojekt von bislang fünf auf zehn Prozent erhöht. Die Eigenmittel liegen damit bei rund 5000 Euro. Der Beschluss im Nachgang war notwendig geworden, weil die Kommune zum Zeitpunkt der Antragstellung noch keinen Haushalt hatte.

Von Dana Weber