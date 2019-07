Schmölln

Ein Brandstifter sorgt derzeit in der Region rund um Schmölln für massive Unruhe. So loderten erstmals am 15. Juni in einem Palettenlager zwischen Altkirchen und Schwanditz die Flammen hoch. Nur einen Tag später brannte es erneut. Diesmal war in der Nacht zum 16. Juni ein Stapel mit rund 50 Strohballen in einem Silo bei Göllnitz das Ziel der Brandstifter. Und während die Feuerwehren dort noch beim Löschen waren, heulten erneut die Sirenen, weil bei Jauern Strohballen brannten. Vorläufiger Schlusspunkt war das Stroh- und Heuballenlager der Milchviehanlage Trebula nahe Schmölln am 6. Juli.

Alle Feuer waren gelegt

Dass die Brände allesamt vorsätzlich gelegt waren, davon geht auch die Polizei fest aus. Doch bei weiteren Nachfragen wird die Sprecherin der Landespolizeiinspektion Gera, Katja Ridder, auffällig wortkarg: „Aus ermittlungstaktischen Gründen können zu den Sachständen derzeit keinerlei Aussagen gemacht werden“, teilte sie lediglich mit. Allerdings schloss sie auf Nachfrage der OVZ nochmals mit Nachdruck aus, dass es sich bei dem mutmaßlichen Brandstifter aus der Schmöllner Region um den gleichen handeln könnte, der zeitgleich in und um Großenstein im nahen Landkreis Greiz sein Unwesen trieb und der es ebenfalls auf solche Strohlager, aber auch das soeben sanierte Vereinsheim des örtlichen Sportvereins abgesehen hatte, dass ebenso niederbrannte.

Kein Zusammenhang beider Brandserien

„Wir sind uns sicher, dass es zwischen beiden Serien keinen Zusammenhang gibt“, lässt Ridder durchblicken. In Großenstein konnte Anfang Juli ein mutmaßlicher Täter ermittelt und festgenommen werden. Bei dem 21-Jährigen soll es sich um einen Feuerwehrmann aus dem Ort handeln. Dass er andersherum für die Brände im Schmöllner Raum nicht in Frage kommt, dafür sprich die via sozialen Netzwerken verbreitete Information, dass er nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Auf der anderen Seite ist jedoch ebenfalls nicht von der Hand zu weisen, dass seit der Festnahme in Großenstein auch in der Region Schmölln scheinbar Ruhe eingekehrt ist.

Erinnerungen an 2018

Die Schmallippigkeit der Ermittler ist so neu indes nicht. Die wecken Erinnerungen an das vergangene Jahr, als zwischen dem 20. Juni und 20. Juli ein Brandstifter in der Nordregion des Landkreises sein Unwesen trieb, der die Polizei gehörig auf Trab hielt. Dies räumte nachträglich auch der Chef der Polizeiinspektion Altenburger Land, Andreas Pöhler, bei der Vorstellung der Kriminalitätsstatistik für das Jahr 2018 ein. Damals war es zu insgesamt 19 Bränden auf Feldern rund um Meuselwitz und Kriebitzsch gekommen. „Es ist uns auch gelungen, denjenigen zu ermitteln, der aus unserer Sicht die Taten begangen hat“, so Pöhler damals. Doch ein Geständnis gab es von dem mutmaßlichen Täter nicht. Zudem war die Beweislage nicht ausreichend, so dass man das Verfahren schließlich einstellte.

Von Jörg Wolf