Noch keine Lösung für den gesperrten Bahnübergang im Schmöllner Ortsteil Lohma

Schmölln/Lohma

Der gesperrte Bahnübergang im Schmöllner Ortsteil Lohma erhitzt seit über einem Jahr die Gemüter. Im März 2020 stellten Straßenverkehrsbehörde, Straßenbauamt und Polizei im Rahmen der regulären Verkehrsschau fest, dass der straßenbauliche Anteil des 2008 neu gebauten Überganges nicht mehr den aktuellen Vorschriften entspricht. Wegen der möglichen Gefahr des Aufsetzens von Fahrzeugen im Gleisbereich, insbesondere von Lastkraftwagen, wurde der Übergang damals sofort für den Straßenverkehr gesperrt. Seither ist in den Augen der betroffenen Anwohner nicht viel passiert, um Abhilfe zu schaffen. Für die Lohmaer ist es unverständlich, dass bisher keine zeitnahe Lösung gefunden werden konnte.

Der gesperrte Bahnübergang in Lohma teilt seit einem Jahr das Dorf. Quelle: Mario Jahn

LVZ-Bericht brachte Stein ins Rollen

Ein LVZ-Bericht Anfang März dieses Jahres brachte den Stein wieder ins Rollen. Darin äußerte der Gutachter für Bahnübergangssicherheit, Eric Schöne von der Technischen Universität Dresden, Zweifel daran, dass die Lohmaer Sperrung unumgänglich war. Schönes Einwände veranlassten den Schmöllner Bürgermeister Sven Schrade (SPD), nochmals Kontakt zur Bahn aufzunehmen.

Riesige Bürokratielandschaft bremst schnelle Lösung aus

Die von den Bürgern erhoffte schnelle Abhilfe wird allerdings durch eine riesige Bürokratielandschaft ausgebremst. Das zeigte auch der Vor-Ort-Termin am Donnerstag am Bahnübergang in Lohma. Die Schmöllner Stadtverwaltung hatte die Vertreter aller Behörden geladen, die für eine konstruktive Lösung der Problematik notwendig sind: Deutsche Bahn, Eisenbahn-Bundesamt, Politik, Ingenieurbüro, Bundespolizei Erfurt, Landespolizeiinspektion Gera und Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV).

„Sicherheit muss absolut oberstes Gebot sein.“

Sowohl die Landespolizeiinspektion als auch das Thüringer Landesamt folgten der Einladung allerdings nicht, was eine Zielschaffung der gestrigen Diskussion schlussendlich unmöglich machte. Die Deutsche Bahn signalisierte vor Ort ihre Bereitschaft zur Lösungsfindung. „Wie unterstützen jegliche bauliche Idee, aber kein kurzfristiges Öffnen um des Öffnens willen. Sicherheit muss absolut oberstes Gebot sein“, erklärte Lars Mallikat, Leiter des Anlagen- und Instandhaltungsmanagements bei der DB Netz AG.

Kuppe ist nicht das eigentliche Problem

Für eine endgültige Öffnung des Überganges sind Umbaumaßnahmen im Straßenbereich notwendig, um die Gefahr des Aufsetzens von Fahrzeugen künftig auszuschließen. Die Firma Ingenieurdienste Fenchel aus Meiningen sieht allerdings nicht die Kuppe als das eigentliche Problem an. „Es ist die Wanne vor dem Übergang aus Richtung Selka“, erläuterte Geschäftsführer Lutz Fenchel. „Die muss um 40 Zentimeter abgesenkt werden. Die Wanne wird dabei langgezogen: 34 Meter Richtung Selka und 20 Meter in die Gegenrichtung. Die Kuppe selber geht nicht wirklich abzuflachen.“

Kreuzungsvereinbarung muss her

Um den Straßenumbau umsetzen zu können, muss eine sogenannte Kreuzungsvereinbarung von allen am Projekt Beteiligten abgeschlossen werden. Hier sind Bund, Land und Kommune involviert. Bahn, Stadt und Ingenieurbüro haben ihre Hausaufgaben bereits gemacht. Von ihrer Seite steht der Vereinbarung nichts im Wege. Vom TLBV erhofft man sich jetzt, dass es sich bei LKW auf eine Längenbegrenzung von acht Metern einlässt. Das würde das Projekt zielführend vorantreiben. Bisher beharrt das Landesamt auf einer maximalen Länge von zehn Metern.

Anwalt vertritt betroffene Lohmaer

Solange die Kreuzungsvereinbarung nicht in trockenen Tüchern ist, geht es beim Lohmaer Übergang nicht wirklich voran. Um die Interessen der Anwohner zu bündeln, bietet Anwalt Frank Wunderlich seit Kurzem seine Hilfe an. Von rund 40 Personen hat er bisher die Vollmacht, sie im Umgang mit den Behörden zu vertreten. Wunderlich zeigt sich entschlossen, für die Lohmaer zu kämpfen. Über die Finanzierbarkeit seiner Hilfestellung mochte er allerdings noch nichts verraten.

Von Dana Weber