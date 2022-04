Nöbdenitz statt Ponitz: Schmölln übernimmt Erstaufnahme der Ukraine-Flüchtlinge

Schmölln/Ponitz

Seit fast vier Wochen sind die Helfenden in Ponitz auf den Beinen. Hier entstand eine Erstaufnahmeeinrichtung für Ukraine-Geflüchtete. Feldbetten wurden vorbereitet, Lebensmittel eingekauft, Spenden sortiert – all das passierte fast über Nacht. Angekündigt wurde ein Bus mit rund 50 Flüchtlingen, der nicht kam. Stattdessen sind es einzelne kleine Gruppen und Familien von Geflüchteten, die sich immer wieder in Ponitz eingefunden haben. Die Welle der Solidarität hält an in Ponitz. Doch sie trägt viel Arbeit mit sich und zehrt an den Kräften.

„Fast täglich kamen hier einzelne Gruppen an“, erklärt der Ponitzer Bürgermeister, Marcel Greunke (CDU). Zwischen 20 und 30 Personen waren es zwischenzeitlich in der Notunterkunft im Bürgersaal. Gleichzeitig ist man in Ponitz bemüht, diese Notunterkunft so wenig wie möglich zu nutzen – Wohnungen in der Umgebung wurden gesucht, einige sind schon eingerichtet und bezogen, erklärt Greunke. Die Anlaufstelle leert sich.

Ponitzer im Dauereinsatz

Dennoch: Vier Wochen Ausnahmezustand bleiben auch bei den Ponitzern nicht ohne Spuren. Seitdem kommen Geflüchtete in Ponitz an, Mitte März wurde eine offizielle Erstaufnahmestelle eingerichtet. „Wir sind ziemlich erschöpft“, erklärt Greunke. Die Helfer und Helferinnen standen täglich bereit. Wurde etwas gebraucht, sprang jemand ein. Er selber sagt, es übertreffe fast das Hochwasser von 2013. Denn bei ihm, dem ehrenamtlichen Bürgermeister, kommen die alltäglichen Probleme der Ponitzer ebenfalls dazu. Andererseits, so Greunke, werden die Geflüchteten selbstständiger, kümmerten sich beispielsweise selber um die Reinigung der Unterkunft und meldeten sich, wenn sie etwas bräuchten.

Seit rund vier Wochen quasi im Dauereinsatz: der Ponitzer Bürgermeister Marcel Greunke.

Gebraucht wurde in Ponitz ebenfalls Verpflegung. Mit der Ankündigung der Ankunft des Busses stand Christiane Mehlig vom Förderverein Renaissanceschloss Ponitz dazu bereit. Sie schrieb die Einkaufslisten und kochte für die Geflüchteten in der Schlossküche. Für sie nicht schwierig, erklärt sie. „Es ist toll gelaufen“, so Mehlig. Das Telefon habe nicht still gestanden, immer wieder hätten sich freiwillige Helfer gemeldet. Mehlig selbst kam schließlich nur rund anderthalb Wochen zum Einsatz, dann übernahmen andere die Versorgung.

Christiane Mehlig kümmerte sich um die Verpflegung.

Madeleine Dreyer vom gleichnamigen Fahrdienst aus Gößnitz ist am Dienstag noch im Dauerstress. Die letzten Familien aus der Ponitzer Erstaufnahme wurden in eigenen Wohnungen untergebracht. Seit Wochen sorgt sie mit für sie, bringt sie zu Terminen, kauft ein, wäscht die Wäsche, kümmert sich. Die Hilfsbereitschaft ist groß und auch die Menschen wachsen einem ans Herz, so Dreyer.

Ab Mittwoch Erstversorgung in Nöbdenitz

In eigener Initiative haben sie und ihr Mann bereits Anfang März Spenden gesammelt und an die Grenze zur Ukraine gebracht. Auf dem Rückweg nahm ihr Mann Geflüchtete mit und brachte sie nach Ponitz. Seitdem ist Madeleine Dreyer ehrenamtlich im Einsatz dabei. „Wir sind froh, dass wir nun noch alle aus Ponitz in Wohnungen unterbringen konnten“, sagt sie. Mit der Übergabe an Schmölln lässt bei ihr der Stress nach. Das tue nach der langen Zeit gut.

Madeleine Dreyer ist für die Geflüchteten da. Noch am Dienstag half sie bei der Unterbringung in Wohnungen.

Ab Mittwoch übernimmt die Stadt Schmölln die Erstversorgung ankommender Geflüchteter, berichtet Marcel Greunke. In Ponitz will man sich dann vermehrt um die Integration derer kümmern, die bleiben. Für alle anderen geht es dann nach Schmölln.

Im Ortsteil Nöbdenitz ist der Bürgersaal vollständig hergerichtet, um Geflüchtete aufzunehmen, so Bürgermeister Sven Schrade (SPD). Die Feldbetten stehen, auch Lebensmittel sind bereits dort. Auch in Nöbdenitz haben sich schon Freiwillige gemeldet, die helfen wollen und können, so Schrade. Bis zu 50 Personen können dort untergebracht werden.

Von Vanessa Gregor